Avitana: ‚airaVita‘ – Europa-Vertrieb von transportablem Plasma-Raumluftfilter gestartet

Den Plasma-Raumluftfilter namens ‚airaVita‘ zeichnen dabei die gleichen herausragenden Gebrauchseigenschaften aus wie beim gewohnten stationären Verbau in Dunstabzugshauben, Kochfeldabzügen, Licht- und Spiegelsystemen.

Der Einsatz im privaten wie im gewerblichen Bereich macht „airaVita“, das Plasmafilter-Standgerät von Avitana, zu einem unverzichtbaren mobilen Begleiter – denn Gesundheit beginnt mit reiner Luft

Der Gedanke hinter dieser Neuentwicklung ist der gleiche: Wie wird die Raumluft wieder frisch und sauber – befreit von Staub und Allergenen, von Viren, Bakterien und Gerüchen. Nachhaltig noch dazu dank seltener Filterwechsel sowie Wartungsarbeiten und energiesparend durch die eingesetzte Technik sowie das Umluftverfahren. Die Plasmafilter-Technologie ermöglicht all‘ dies, wie Avitana auch mit zahlreichen anderen Entwicklungen seit langem beweist.

Airavita sorgt dank Plasmafilter für ein makelloses Raumklima – im Unterschied zu Luftfiltern ohne diese Technologie. Denn nicht nur Feinstaub und Allergene werden beseitigt, sondern eben auch Brat-, Haustier- und Tabakgerüche sowie krankheitserregende Viren und Bakterien. Diese Neutralisierung von negativen Einflüssen auf Gesundheit und Lebensqualität ist sofort wahrnehmbar, die Raumluft ist nach Reinigung im Kaltplasma frisch und sauber.

Die Bedienung von Airavita erfolgt über das Touch-Panel oder alternativ via App (WiFi). Der Timer lässt sich auf Laufzeiten zwischen einer und 6 Stunden einstellen

Frische und saubere Luft ist jedoch nicht nur ein wichtiges Thema in Küche und Bad, sondern in allen Räumen von Privathaushalten, Büros, Arztpraxen, Hotels, der Gastronomie, bei Fit- und Wellness oder anderen, auch öffentlichen Einrichtungen. Diese Einsatzoptionen erfordern Mobilität! Mit dem Plasmafilter-Standgerät Airavita ist nun genau das gegeben: Die nur 13 Kilogramm wiegenden Leichtgewichte mit Außenmaßen von 320 x 320 Millimeter und 750 Millimeter Höhe sind dank der an der Geräteunterseite verbauten Lenkrollen schnell, sicher und punktgenau bewegt.

Der zertifizierte Raumlüfter ist in den Versionen 800 (550 m³ Luftdurchsatz je Stunde) oder 1.000 (650 m³/h) verfügbar. Sein Timer erlaubt definierte Laufzeiten zwischen einer und 6 Stunden. Steuerung bzw. Bedienung erfolgen mittels Touch-Panel oder via App (WiFi). Fortlaufend informiert der Plasma-Raumluftfilter am TFT-Display über den aktuellen Feinstaubgehalt, die Luftqualität und -feuchtigkeit sowie Raumtemperatur. Drei Motorgeschwindigkeiten, der Nacht- und der Automodus sorgen für optimale Betriebswahl; der flüsterleise Geräuschpegel beträgt zwischen 31 und 68 dB.

Das TFT-Display von Airavita informiert fortlaufend über den aktuellen Feinstaubgehalt, die Luftqualität und -feuchtigkeit, die Raumtemperatur sowie über weitere Betriebsparameter

Airavita gibt ein gutes Lebensgefühl und trägt aktiv zu Longevity bei. Die Kombination aus effektiver Luftreinigung, Geruchseliminierung plus mobilem Betrieb ist außergewöhnlich. Der Einsatz für unzählige Zielgruppen im privaten wie im gewerblichen Bereich macht das Plasmafilter-Standgerät zu einem unverzichtbaren Begleiter – denn Gesundheit beginnt mit reiner Luft!

Airavita beseitigt Feinstaub und Allergene sowie Brat-, Haustier- und Tabakgerüche plus krankheitserregende Viren und Bakterien im Kaltplasma – der zusätzliche Hepa-Partikelfilter ist schnell gewechselt

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle:AVITANA