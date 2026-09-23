Beckermann Hausmesse 2026: “Creating New Paths. Growing Together”

Modell Windsor im Duo mit dem neuen Modell Kairo, beides aus dem Furnierkonzept in Oak Chocolate in Kombination als lackierte Trendfarbe Curcuma. Die Insel im 6Plus-Raster, hier Korpushöhe 86cm

Die Grundlage dafür bildet eine klare strategische Ausrichtung: industrielle Maßfertigung, außergewöhnliche Material- und Farbvielfalt sowie nahezu grenzenlose Planungsfreiheit. Diese Stärken spiegeln sich auch im Feedback des Fachhandels wider. Der Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Trends, sondern auf nachhaltigem Erfolg durch Kundennähe und Verlässlichkeit.

„Viele unserer Entwicklungen entstehen direkt aus den Anforderungen unserer Kunden“, bringt es Geschäftsführer Dirk Leenderts auf den Punkt.

Die Küchen- & Wohn-Trends 2027

So vielfältig, einladend, wohnlich und wertig wie noch nie – das bringt die neuen Beckermann Küchen-& Wohn-Trends 2027 auf den Punkt. Zur M.O.W. präsentiert Beckermann eine Neukonzeption

des Showrooms. Zwei Drittel der gesamten Fläche komplett wurden neugestaltet: Anstelle klassischer Küchenkojen erwarten die Besucher offen geplante, harmonisch ineinander übergehende

„Beckermann Lebensräume“. Küchen, Wohnzimmer, Living-Bereiche, Ankleiden, Bäder, Homeoffices und Hauswirtschaftsräume verschmelzen zu wohnlichen Gesamtkonzepten und zeigen, wie fließend die Grenzen zwischen den einzelnen Wohnbereichen heute geworden sind.

Warme, matte Naturtöne, hochwertige natürliche Materialien wie Echtholz und sanft gerundete, von der Natur inspirierte Formen im Organic Design prägen die Ausstellung. Es entstehen Lebensräume und Wohnwelten, die Ruhe, Klarheit und Gemütlichkeit ausstrahlen.

Modell Tessina, neu in Oak Mocca kombiniert mit Modell Stone, neu in Sahara und Modell Cleaf in Reflex-Struktur

Bereits die Küche im Eingangsbereich setzt ein starkes Statement. Die neue Furnierfarbe Oak Chocolate wird hier mit dem Modell Kairo, einer Holzfront mit nur 12 mm schmalem Rahmen, sowie der glatten Front Windsor kombiniert. Akzente setzt die neue Trendfarbe Curcuma. Für eine besondere Atmosphäre sorgen die elegant integrierten LED-Lichtsysteme der grifflosen Serie Trendline, die senkrechte und waagerechte Griffschienen wirkungsvoll in Szene setzen.

Mit seinem neuen Furnierkonzept hebt Beckermann den Bereich Echtholz auf ein neues Niveau. Durchlaufende Strukturverläufe über mehrere Fronten hinweg sorgen für ein harmonisches

Gesamtbild. Gleichzeitig stehen jetzt fünf Furnierfarben über zehn Holzprogramme hinweg zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Furnierelemente wie abgerundete

Pilaster und Borde.

Living Modell Stone in Terra Taupe

Auch im Einstiegsbereich erweitert Beckermann die Gestaltungsmöglichkeiten. Das Kunststoffmodell Stone wurde um die naturnahen Farbtöne Terra Taupe und Sahara ergänzt, die ebenfalls

als Korpusdekore und Arbeitsplatten erhältlich sind. Die warmen Farben passen hervorragend zu offenen Wohnkonzepten und liegen gleichzeitig voll im Trend.

Neu ist außerdem die Rahmenfront York. Die fünfteilige Rahmentür wird in Eigenfertigung auf Basis der bewährten Tessina-Dekore hergestellt. Dadurch kann Beckermann acht Dekore auch in

individueller Massfertigung mit kurzen Lieferzeiten anbieten.

Zudem wurde die erfolgreiche Cleaf-Kollektion mit ihren optisch wie haptisch außergewöhnlichen Designoberflächen weiter ausgebaut. Mehr als 50 Holz-, Metall- und Fantasiedekore bieten nahezu

unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Als besonderes Highlight ist erstmals auch bei den Holzdekoren ein durchlaufender Strukturverlauf möglich, wodurch sich ein besonders natürliches

und hochwertiges Gesamtbild ergibt. Zusätzlich sind 5 ausgewählte Dekore in besonders kurzer Bestellfrist lieferbar.

Investition in moderne Lackiertechnik

Auch aus der Produktion gibt es Neuigkeiten. 2026 investierte Beckermann in einen neuen Lackierroboter des deutschen Oberflächentechnik-Spezialisten Höcker. „Ab Oktober ist der neue

Lackierroboter im Einsatz“, erläutert Geschäftsführer Jürgen Gieske. „Damit verfügen wir über eine vollautomatische Frontlackierung mit Bilderkennung der Fronten.“

Insgesamt sind vier Lackierroboterkabinen im Dauereinsatz. Die Investition steigert nicht nur die Effizienz und Prozesssicherheit, sondern bringt auch Vorteile für Arbeitsschutz und Umwelt mit

sich. So werden unter anderem Lack- und Energieverbräuche reduziert.

Mit über 20 Standardfarben und mehr als 4.300 Farbtönen aus den internationalen Farbsystemen RAL, NCS und Sikkens bietet Beckermann eine außergewöhnliche Farbvielfalt für 14 Lackfronten

sowie das komplette Umfeldprogramm. Zu den neuen Trendfarben zählen Dusty Green, Silent Blue, Curcuma und Classic Taupe.

Neu im Sortiment ist außerdem die Rahmenfront Palazzo, die komplett im eigenen Haus gefertigt wird und damit ebenfalls mit kurzen Lieferzeiten überzeugt.

Nah am Kunden, stark im Service

Neben Produkt- und Fertigungsinnovationen setzt Beckermann weiterhin auf intensive Schulungen, persönliche Betreuung und den Ausbau seiner Serviceleistungen. Ein wichtiges Messehighlight

ist dabei das neue digitale Verkaufshandbuch.

Bereits auf der Hausmesse können Fachhandelspartner die neue Anwendung testen und sich für die Freischaltung registrieren. Der Start erfolgt Ende Oktober. Das digitale Verkaufshandbuch ergänzt die bestehende Printversion und vereinfacht die tägliche Planung deutlich.

Dank intelligenter Such- und Filterfunktionen finden Planer schneller die passenden Informationen. Bilder, Videos, Konstruktionszeichnungen sowie Planungs- und Montagehinweise sind direkt

am jeweiligen Artikel hinterlegt. Gleichzeitig profitieren die Nutzer von stets aktuellen Daten und sind sofort über Produktneuheiten oder Änderungen informiert.

Stärken ausbauen, Zukunft gestalten

Im Zentrum steht bei Beckermann in diesem Jahr das Motto “Creating New Paths. Growing Together”. Der enge Austausch mit dem Fachhandel steht im Focus, um gemeinsam zukunftsfähige

Produkte und Konzepte zu entwickeln. Das Ziel: Potenziale im Markt gemeinsam nutzen, neue Zielgruppen erschließen und langfristige Perspektiven für die Zukunft schaffen.

Bad Colorado Cosy White (Lack) mit Terra Taupe

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de

Quelle: Beckermann