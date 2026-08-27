Beko Österreich und Schweiz: Dr. Evren Aksoy übergibt seine Aufgaben – Jens-Christoph Bidlingmaier übernimmt Geschäftsführung

Dr. Aksoy hat die Organisation durch eine tiefgreifende Transformation geführt, dabei Partnerschaften gestärkt, die Marktposition ausgebaut und ein leistungsstarkes Team aufgebaut. „Dr. Aksoy hat Beko Austria und Beko Switzerland in eine neue Ära geführt. Sein Beitrag zur Entwicklung unseres Unternehmens in der Region ist enorm – wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute“, sagt Bidlingmaier.

Jens-Christoph Bidlingmaier übernimmt in Personalunion

Bidlingmaier selbst übernimmt künftig die Geschäftsführung von Beko Austria AG, Beko Switzerland GmbH und Bauknecht AG zusätzlich zu seiner Verantwortung für das Nordeuropa-Geschäft (Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux, Nordics). Mit dieser Veränderung möchte Beko Europe die Geschwindigkeit in der Umsetzung der Markenstrategie erhöhen und den Fokus auf Handelspartner, Dienstleister und Konsumenten stärken. Bidlingmaier verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Elektrogroßgeräte auch in Österreich und in der Schweiz und kennt daher die Strukturen, die Kundenlandschaft und die spezifischen, lokalen Marktanforderungen in beiden Märkten.

Jens-Christoph Bidlingmaier, neue Geschäftsführung von Beko Austria AG

Weitere Informatonen finden Sie unter www.beko.com/at-de und unter www.elektrabregenz.com

Quelle: © Beko