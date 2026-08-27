CARAT zeigt auf der Herbstmesse 2026 wegweisende KI-Innovationen und intuitive Interaktion

CARAT im Roggenhaus auf Gut Böckel Bild KI-generiert

Fachbesucher erwartet ein Messeauftritt, der ganz im Zeichen von Effizienz, Cloud-Technologie und wegweisender künstlicher Intelligenz steht. Neben praxisnahen Produkt-Upgrades für Beratung, Planung und Verkauf bietet CARAT in den CARAT labs einen exklusiven Ausblick auf neue, KI-basierte Interaktionswelten.

CARAT labs: Proof of Concepts für die nächste Interaktionsgeneration

Im Rahmen der Präsentation im Roggenhaus gewährt CARAT bei CARAT labs exklusive Einblicke in aktuelle Forschungs- und Zukunftsthemen. Präsentiert werden visionäre Proof of Concepts, die im direkten Austausch mit dem Fachpublikum getestet, diskutiert und weiterentwickelt werden. Beide Konzepte greifen mit Sprach- und Gestensteuerung aktuelle Alltagstrends auf, die Endkunden zunehmend selbstverständlich erwarten, und schaffen dank moderner KI völlig neue Möglichkeiten für die Präsentation im Küchenstudio:

Ein Highlight wird der virtuelle Planungsassistent sein, den Fachbesucher live an einem hochformatigen Screen erleben können. Über eine KI-basierte Sprachsteuerung begleitet ein 3D-Avatar den Endkunden Schritt für Schritt durch eine erste Vorplanung. Wünsche zu Maßen, Formen und Farben werden dialogisch erfasst und in Echtzeit visualisiert – ein Ansatz, der künftig Wartezeiten am POS interaktiv überbrückt und nahtlos in die Profi-Planung übergehen kann.

Mit dem zweiten Konzept widmet sich CARAT labs dem Trend der Physical AI und demonstriert eine berührungslose Gestensteuerung. Mittels trainierter KI-Modelle und Spezialsensoren steuern Endkunden die virtuelle Küchenszene ganz natürlich mit ihren Händen. Ohne technische Vorkenntnisse lassen sich Räume intuitiv durchschreiten oder Schränke und Auszüge öffnen, wodurch die Beratung am POS zu einem unmittelbaren, immersiven Erlebnis wird.

„Die Herbstmesse ist für uns die ideale Plattform, um neue Ideen direkt mit den Menschen auszuprobieren und zu diskutieren, die täglich damit arbeiten“ , betont Matthias Schaufler, CARAT-Geschäftsführer in Österreich und Vertriebsleiter international. „Gerade bei Zukunftsthemen wie KI ist uns der Dialog mit den Anwendern enorm wichtig. Durch diesen Austausch können wir unsere Neuentwicklungen passgenau an den tatsächlichen Bedürfnissen des Küchenfachhandels ausrichten.“

Smarte Assistenz und durchgängige Workflows

Auch im Tagesgeschäft setzt CARAT auf smarte Unterstützung: Der CARAT guide automatisiert mit Funktionen wie dem Light assist aufwendige Lichtplanungen und wird künftig unter anderem um den Support assist und den Kitchen assist erweitert.

Für ganzheitliche Prozesssicherheit sorgt die cloudbasierte Business-Software CARAT kitchenstox. Neben Tourenplanung und Reklamationsmanagement gibt CARAT bei der Herbstmesse zudem eine exklusive Preview auf die nahtlose Integration der Montagelösung CARAT service.

Abgerundet wird der Auftritt durch den Live-Showcase der Cloud-Lösung CARAT one für flexibles Planen ohne lokalen Server und fotorealistische Visualisierungen bei CARAT emotion.

Premiere: CARAT academy mit eigenem Messeauftritt

Weil fundiertes Wissen oft den entscheidenden Unterschied im Markterfolg ausmacht, ist die CARAT academy in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Standbereich vertreten und präsentiert ihr erweitertes Schulungsangebot. Ziel ist es, Anwender dabei zu unterstützen, CARAT im Alltag sicher und effizient einzusetzen – ergänzt durch praxisnahe Seminare und 24/7-Videotutorials für Neu- und Umsteiger.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat.de

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