Christmasworld 2027: Zukunftsimpulse für Festbeleuchtung & Großdekoration

Christmasworld Take Off verbindet am Messemontag, 1. Februar 2027, Zukunftswissen, Praxisbeispiele und Networking in einem kompakten Nachmittagsformat. Den Auftakt macht Retail Advisor und Zukunftsforscherin Theresa Schleicher mit ihrer Keynote „Innenstadt 2040: Die wichtigen Treiber für den Konsum der Zukunft“. Als Handelsexpertin beschäftigt sie sich mit innovativen Handelsstrukturen und neuen Innenstadtkonzepten und eröffnet Perspektiven auf die Zukunft des Handels in einer datengetriebenen Welt. Im Anschluss führt eine Guided Tour zu ausgewählten Ausstellern in Halle 4.0 und macht innovative Lichtinstallationen sowie aufmerksamkeitsstarke Großflächen- und Objektdekorationen erlebbar. Das abschließende Get-Together bei Kaffee und Kuchen bietet Raum für persönlichen Austausch, neue Kontakte und vertiefende Gespräche zu aktuellen Herausforderungen und Projekten in entspannter Atmosphäre.

Auf der Christmasworld finden Fachbesucher*innen mit dem Angebot an Festbeleuchtung, Großflächen- und Objektdekoration echte Frequenzmagneten für ihre Standorte

Die Programmpunkte im Überblick

Treffpunkt: Halle 4.0, Saal Europa

13:00 – 13:45 Uhr | Keynote mit Theresa Schleicher:

„Innenstadt 2040: Die wichtigen Treiber für den Konsum der Zukunft“

13:45 – 14:45 Uhr | Guided Tour: Faszination Licht & Dekoration in Halle 4.0

14:45 – 15:45 Uhr | Get-Together

Business Club inklusive

Teilnehmende des Christmasworld Take Off erhalten exklusiv und kostenfrei Zugang zum Messe Frankfurt Business Club. Die Club-Mitgliedschaft umfasst unter anderem Lounge-Bereiche, Getränke und WLAN sowie weitere Services während der Christmasworld.

Um allen Teilnehmenden einen hochwertigen und persönlichen Austausch zu bieten, ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Die Registrierung für Christmasworld Take Off ist ab sofort über die Veranstaltungswebsite möglich: Christmasworld Take Off 2027: Eventprogramm für Festbeleuchtung, Großflächen- & Objektdekoration.

Nächste Messetermine:

Die Christmasworld findet Ende Januar zeitgleich mit der Ambiente und der Creativeworld auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027 Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.christmasworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Thomas Fedra