Created to inspire: Naber präsentiert Neuheiten für die moderne Küchenwelt

Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts stehen der konsequente Ausbau des Interieur-Sortiments, zukunftsweisende Lichtsysteme sowie neue Armaturenserien. Viele Neuheiten greifen aktuelle Anforderungen an Flexibilität, Vernetzung und individuelles Küchendesign auf – und zeigen, wie sich Funktionalität und Wohnlichkeit immer stärker miteinander verbinden.

Interieur als ganzheitliches Einrichtungskonzept

Mit neuen Tischgestellen, modularen Tischsystemen und erstmals auch passenden Tischplatten baut Naber das TABLON® Interieur-Sortiment konsequent weiter aus. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach wohnlichen Einrichtungslösungen im offenen Küchen- und Essbereich. Unterschiedliche Gestell-Varianten, variable Größen und vielseitige Dekoroptionen eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Wohnkonzepte. Dazu zählen auch erweiterbare funktionale Tischlösungen, die sich unterschiedlichen Raumsituationen und Nutzungsanforderungen komfortabel anpassen lassen.

TABLON Brezo 1S und Easytrack Shield AI-generated

Auch bestehende Sitzmöbelserien werden weiterentwickelt: Neue Bezugsstoffe in den aktuellen Wohntrendfarben „Sand“ und „Sand meliert“ unterstützen harmonische Einrichtungskonzepte und unterstreichen den wohnlichen Charakter moderner Küchen- und Essbereiche.

Licht neu gedacht

Besondere Aufmerksamkeit dürfte auf die neue LIC-Technologie von Naber gerichtet sein. Mit dem modular aufgebauten Naber LIC 2.0 präsentiert das Unternehmen ein Smart-Light-Konvertersystem, das moderne Lichtsteuerung komfortabel und flexibel gestaltet. Kompatibel mit etablierten Standards ZigBee, DALI sowie dem neuen Standard Matter, eröffnet das System neue übergreifende Möglichkeiten der intelligenten Lichtvernetzung im gesamten Zuhause. Dimm-Funktionen, Farbwechsel und eine intuitive Bedienung inklusive eigener Fernbedienung stehen dabei ebenso im Fokus wie die einfache Integration in unterschiedlichste Smart Home Konzepte.

LUMICA Easytrack Set Dinner weiss AI-generated

Auch das erfolgreiche Easytrack-System entwickelt Naber konsequent weiter. Auf vielfachen Kundenwunsch ist das flexible Schienensystem künftig zusätzlich in Weiß erhältlich. Neue Pendelleuchten in angesagter Rauchglas-Optik sowie zahlreiche modulare Erweiterungen unterstreichen den designorientierten Charakter der Lichtlösung. Gleichzeitig bleibt Easytrack technisch auf dem neuesten Stand und kompatibel mit modernen Steuerungssystemen – wie dem neuen Naber LIC 2.0 System.

Armaturen mit eigenständigem Charakter

Im Bereich ARMATE® kündigt Naber ebenfalls spannende Sortimentserweiterungen an. Besonders im Fokus steht dabei die neue Messing-Armaturenserie Reban. Mit ihrer markanten Formensprache repräsentiert sie neuartige, gestreckte Geometrien eigenständig und setzt neue organische Akzente im Küchenumfeld.

ARMATE Reban Einhandmischer mit L-Auslauf in Edelstahl AI-generated

Auch die erfolgreiche Namor® Reihe erhält zusätzliche Varianten. Bei den Modellen 3, 4, 5 und 6 ergänzen künftig hochwertige PVD-Oberflächen wie Brushed Gold und Brushed Roségold das Sortiment. Ergänzt wird der Bereich durch die neuen Beleza-Modelle der Linea-Serie im aktuell so beliebten Landhausstil, die klassische Anmutung mit modernen Komfortmerkmalen und neuen Oberflächen verbinden.

Weitere Highlights auf dem Naber Messestand

Neben den vorgestellten Neuheiten erwartet Besucherinnen und Besucher auf dem Naber Messestand zahlreiche weitere Inspirationen rund um modernes Küchendesign, innovative Technik und wohnliche Einrichtungslösungen. Mit dem diesjährigen Messeauftritt unterstreicht Naber einmal mehr den Anspruch, technologische Innovation, Designqualität und wohnliche Küchenkultur ganzheitlich zusammenzuführen. Die area30 bietet dafür erneut den idealen Rahmen – als zentraler Treffpunkt der Küchenbranche und als Bühne für inspirierende Neuheiten.

Die neue Geschäftsführung von NABER vln Lasse Naber, Ulrich von Wuthenau, Ralf Bruemmer

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: NABER