HARO verlängert strategische Partnerschaft in China um weitere zehn Jahre

Seit 18 Jahren stärkt HARO gemeinsam mit seinem Partner vor Ort die Präsenz der Marke in China. Heute steht HARO dort für Qualität „Made in Germany“, anspruchsvolles Design und hochwertige Bodenlösungen. Die nun verlängerte Partnerschaft knüpft an diese erfolgreiche Entwicklung an und gibt beiden Seiten Planungssicherheit für das nächste Kapitel der gemeinsamen Marktbearbeitung.

Mit über 75 Jahren Erfahrung zählt HARO zu den führenden deutschen Premium-Marken. Qualitätsbewusstsein, Innovationskraft und verantwortungsvolles Handeln prägen das Unternehmen bis heute. Die neue Vereinbarung schafft einen verlässlichen Rahmen für die langfristige Weiterentwicklung der Marke in China – und dafür, auch in Zukunft deutsche Spitzenqualität in chinesische Wohnräume zu bringen.

Statement von Gerold Schmidt, Geschäftsführer HARO

„Die vergangenen 18 Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, was durch Verlässlichkeit, gegenseitigen Respekt und ein gemeinsames Verständnis von Qualität entstehen kann. Unser Partner vor Ort hat die Marke HARO mit großem Engagement und hoher Kompetenz aufgebaut und unsere Werte überzeugend im Markt vertreten. Die Verlängerung unserer Kooperation um weitere zehn Jahre ist daher weit mehr als eine formale Vereinbarung. Sie steht für Vertrauen, Kontinuität und eine klare gemeinsame Perspektive. Mit einem langfristigen Plan und einer gemeinsamen Vision werden wir diesen erfolgreichen Weg fortsetzen und HARO in China weiter stärken.“

Ausblick

Die erneuerte Vereinbarung würdigt die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen 18 Jahre und schafft zugleich eine aussichtsreiche Grundlage für die Zukunft. Aufbauend auf einem starken Fundament, klaren gemeinsamen Zielen und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit werden HARO Deutschland und sein Partner vor Ort den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

So bleibt HARO auch künftig ein Synonym für deutsche Qualitätsarbeit und wird Kunden in China weiterhin mit hochwertigen Produkten und langlebigen Lösungen überzeugen.

Unterzeichnungszeremonie zwischen Qian Zhenfeng und Gerold Schmidt

Weitere Informationen finden Sie unter www.haro.com

Quelle: HARO