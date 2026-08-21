Kind + Jugend 2026: KI, Trends und Innovationen im Fokus des Eventprogramms

Als internationale Leitmesse für hochwertige Baby- und Kleinkindausstattung bringt die Kind + Jugend vom 15. bis 17. September 2026 Hersteller, Handel, Medien sowie Branchenexpertinnen und -experten in Köln zusammen. Rund 700 Aussteller aus über 40 Ländern präsentieren vor Ort Produktneuheiten, -weiterentwicklungen und Bestseller für Babys, Kleinkinder und Eltern. Über die klassische Produktpräsentation hinaus bietet ein vielseitiges Eventprogramm den Besuchenden zahlreiche Anknüpfungspunkte, um zentrale Branchenthemen einzuordnen und relevante Markttrends frühzeitig aufzugreifen.

Trend Space macht KI für die Branche greifbar

Zentrale Anlaufstelle für Wissenstransfer und Austausch ist der Trend Space – Playground for Innovation, Networking & Knowledge in Halle 11.2. Als Erlebnisfläche macht er vor allem das diesjährige Leitthema „Growing with AI – New opportunities for the baby & toddler products industry“ greifbar. Das Vortragsprogramm beleuchtet, wie Künstliche Intelligenz die Branche verändert – von Produkten und Services über E-Commerce und Markenführung bis hin zum Konsumentenverhalten.

Das KI-Thema wird unter anderem in den Vorträgen von Tor Ivry von Nanit und Stefan Warner vertieft. Ivry zeigt mit „From Baby Monitor to Parenting Intelligence: How AI Is Redefining the Infant Sleep Category“, wie datenbasierte Anwendungen den Markt für Babyphones weiterentwickeln. Warner widmet sich in „Online Stores in the Age of AI: How to Stay Ahead in the Storm“ den Anforderungen an digitale Handelsmodelle im KI-Zeitalter. Ergänzend behandeln weitere Beiträge Themen wie Chatbot-Steuerung, KI-gestützte Visuals und die Umsetzungsgeschwindigkeit im internationalen E-Commerce. „

Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Produkte entwickelt, Services gestaltet und Zielgruppen erreicht werden. Der Trend Space bietet der Branche die Möglichkeit, diese Entwicklung nicht nur technologisch, sondern auch aus Handels- und Marktperspektive einzuordnen. Genau dieser Wissenstransfer ist für die internationale Fachcommunity ein zentraler Mehrwert der Kind + Jugend“, so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend.

Auch über das Leitthema hinaus bietet das Programm im Trend Space relevanten Input für Handel und Industrie. Diana Drewes von HAUTE INNOVATION spricht über Zukunftsthemen des Kids Retail – von Community, Service und Circularity über Store Design bis hin zu neuen Formen des Einkaufserlebnisses. Die GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH beleuchtet den Einfluss von Babys, Kindern und Teens auf den Markt, während TrendBible zentrale Konsumtrends für 2027 vorstellt.

Weitere Programmhöhepunkte und Sonderflächen

Die Messe eröffnet am ersten Messetag mit dem jährlichen Highlight: Um 11:00 Uhr wird im Europasaal der Innovation Award verliehen. Seit über zwei Jahrzehnten würdigt er herausragende Produktneuheiten und zählt zu den wichtigen Auszeichnungen der Branche. In Zusammenarbeit mit hebammen-testen.de wird außerdem zum vierten Mal die Zusatzauszeichnung Midwives‘ Choice an drei Nominierte vergeben. Nach der Preisverleihung sind die Gewinnerprodukte sowie alle nominierten Produkte mit entsprechendem Siegel in der Innovation Award Exhibition im Trend Space ausgestellt.

Weitere Orientierung im Messegeschehen bietet der New Product Trail in Halle 10.2, der vielversprechende Produktneuheiten auf einen Blick präsentiert. Ob als Auftakt des Messerundgangs oder als gezielter Zwischenstopp: Die Sonderfläche ermöglicht Fachbesuchenden und Medien schnelle Orientierung und zeigt, welche Entwicklungen die Branche aktuell prägen und wo sich neue Ansätze für Sortiment, Positionierung und Marktbeobachtung ergeben.

Die Start-up Area erweitert das Messeerlebnis darüber hinaus um frische Perspektiven junger Unternehmen aus aller Welt. Fachbesuchende treffen in der Halle 10.1 und 10.2 auf innovative Ideen und neue Geschäftsmodelle, die etablierte Sortimente ergänzen und neue Marktchancen eröffnen können.

Auch das Networking kommt nicht zu kurz: Am Ende des zweiten Messetages bietet die AFTER SEVEN PARTY (erstmals) im Gürzenich in der Kölner Altstadt Gelegenheit, gemeinsam auf die Kind + Jugend 2026 anzustoßen. Der traditionsreiche Repräsentationsbau bietet den passenden Rahmen, um mit bekannten und neuen Branchenkontakten in den Austausch zu treten.

Eine Übersicht aller Programmpunkte bietet die Veranstaltungssuche auf der Website unter www.kindundjugend.de/events/veranstaltungssuche. Tickets für die Kind + Jugend als auch für die AFTER SEVEN PARTY sind ebenfalls online unter www.kindundjugend.de/tickets erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse