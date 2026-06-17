MHK Hauptversammlung 2026 in Salzburg: Klare Orientierung, starke Partnerschaft und Mehrwerte für den Küchenfachhandel

Im Zentrum für Visionen in Puch bei Salzburg kamen Gäste aus Österreich, der Schweiz, Slowenien und Südtirol zusammen, um aktuelle Marktentwicklungen zu diskutieren, Erfahrungen zu teilen und gemeinsame Zukunftsperspektiven zu formulieren.

Internationale Sicht

Einen strategischen Blick auf die Entwicklung der MHK Group und den aktuellen Markt gab Volker Klodwig, CEO MHK Group. Er unterstrich die Bedeutung der länderübergreifenden Ausrichtung und internationalen Zusammenarbeit der MHK: „Mehrwerte entstehen dort, wo wir gemeinsam zusammenkommen. Wir bündeln Kompetenzen und verbinden Märkte. Wir geben unseren Partnern eine klare Orientierung für die Zukunft und stärken so ihre Position im Wettbewerb.”

Im Rahmen seiner Keynote präsentierte Klodwig die Geschäftszahlen 2025. Die MHK Group verzeichnete 2025 einen Bruttogesamtumsatz von 9,664 Milliarden Euro – ein Wachstum von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und über dem Marktdurchschnitt. Die Zahl der angeschlossenen Unternehmen stieg auf 4.382. Besonders dynamisch entwickelten sich die europäischen Landesgesellschaften mit einem Plus von 8,6 Prozent.

Vor diesem Hintergrund setzt die MHK Group auf eine Weiterentwicklung ihrer Markenstrategie und treibt die Internationalisierung weiter voran. So werden im Laufe dieses Jahres bestehende Handelsmarken in Österreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien und dem Vereinigten Königreich schrittweise weiterentwickelt – orientiert am erfolgreichen Markenauftritt von musterhaus küchen. Für MHK Österreich bedeutet das: Bewährtes Marketing und hochwertige Kampagnen bilden das Fundament, auf dem sich die Handelsmarke MHK Mein Küchenspezialist zur neuen Marke MHK Küche und Wohnen entwickelt. Ziel bleibt, die Position der angeschlossenen Häuser vor Ort zu stärken und mehr Sichtbarkeit und Frequenz bei den Endkundinnen und Endkunden zu generieren – mit einem modernen, emotionalen und klar wiedererkennbaren Markenauftritt, der individuell adaptierbar ist und durch konsistente Kommunikation Vertrauen schafft.

Regionale Stärke und strategische Kooperation

Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer MHK Österreich und MHK Schweiz, hob die persönlichen Begegnungen hervor: „Die MHK Hauptversammlung zeigt, wie wichtig der direkte Austausch für unsere Partner und unser Netzwerk ist. Hier entstehen Ideen, wir teilen Erfahrungen und Ansätze für unsere Partnerunternehmen. Genau dieses persönliche Miteinander – ob auf der Tagung oder zwischen den vielfältigen Programmpunkten – schafft die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.”

Inspiration und Networking beim Industrieforum

Auf dem Industrieforum am Vorabend der Tagung präsentierten etwa 30 Industriepartner der MHK ihre aktuellen Produkte und Lösungen und luden zum persönlichen Austausch ein. Zusätzlich profitierten die Handelspartnerinnen und -partner von exklusiven Angeboten und gewannen im Branchentalk direkte Einblicke zur Frage: „Wie schaffen wir gemeinsam echten Mehrwert – für Kundinnen und Kunden, den Küchenfachhandel und die Branche als Ganzes?” Im Mittelpunkt des Talks mit Thorsten Hallermeier, Digitalvorstand MHK Group, Georg Rieger, Geschäftsleiter Strasser Steine, Andreas Diepold, CEO BSH Österreich, und Sebastian Dunkl, Verlaufsleiter Export Central-South-East-Europe Schüller, standen gemeinsame Grundlagen und Maßnahmen, die der Branche wie den Kunden konkrete Mehrwerte stiften. Das Format unterstrich die enge Verbindung der Industrie zum Handel als wichtige Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung am Marktbedarf.

Branchentalk mit Andreas Diepold, CEO BSH Österreich, Thorsten Hallermeier, Digitalvorstand MHK Group, Moderatorin Sabine Lindorfer, Georg Rieger, Geschäftsleiter Strasser Steine, und Sebastian Dunkl, Verlaufsleiter Export Central-South-East-Europe Schüller

Das Programm der MHK Hauptversammlung 2026 verband gezielt strategische Perspektiven mit konkreten Ansätzen für den unternehmerischen Alltag. Einen besonderen inhaltlichen Denkanstoß setzte die Keynote von Dr. Manfred Hückel. Er zeigte auf, wie Unternehmen in einem zunehmend komplexen Umfeld handlungsfähig bleiben und warum eine klare strategische Ausrichtung und Entscheidungsfähigkeit künftig an Bedeutung gewinnen.

In den praxisnahen Breakout-Sessions wurde der Fokus auf den Alltag im Küchen- und Möbelfachhandel gerichtet. Die Expertinnen und Experten beleuchteten Themen wie Strategien für die Unternehmensnachfolge, Zeitmanagement und die Wirkung von Farbe. Oliver Gugerbauer-Schiller, Mag. Dagmar Grafeneder und Alina Schartner vermittelten den Teilnehmenden Tools und Ansätze mit unmittelbarem Nutzen für die Unternehmensführung, Beratung, Planung und den Verkauf.

Leistungen sichtbar machen

Zum ersten Mal verlieh die MHK Österreich und MHK Schweiz den „MHK Excellence Award” für herausragende Leistungen der Industrie. Mit dem Preis ausgezeichnet wurden Industriepartner der MHK, die durch unternehmerisches Engagement, konsequente Weiterentwicklung sowie hohe Qualität und Service im Markt überzeugen.

Erstmalig wurde der „MHK Excellence Award“ auch in Österreich verliehn

Beliebter Programmpunkt waren erneut die Preisverleihungen der MHK Eigenmarken xeno und neola. Jährlich ehren die zwei Landesgesellschaften die erfolgreichsten Eigenmarkenpartner und bestätigen so einmal mehr die strategische Bedeutung der Marken für die Positionierung der Händler als auch die MHK im Küchenfachmarkt.

Ein weiterer Höhepunkt: Die Verleihung „Das Goldene Dreieck”. Der Award ehrte herausragende Küchenplanungen der MHK Handelspartnerinnen und -partner, die mit Raumkonzeption, Design und handwerklicher Umsetzung überzeugen. Im Live-Voting wählten die Gäste aus den nominierten Projekten den Gewinner 2026. Der Sonderpreis „Interior Design Award” würdigte zudem ein ganzheitliches Konzept für die nahtlose Einbindung der Küche in den Wohnraum.

Die Gewinner des „Goldenen Dreiecks“

Gemeinsam stark

Die MHK Hauptversammlung 2026 in Salzburg hat erneut gezeigt, dass Erfolg im Fachhandel und Wertschöpfung dann entstehen, wenn Menschen gemeinsam zusammenkommen, Wissen und Erfahrungen teilen und Verantwortung übernehmen. Mit dem Leitgedanken “Creating Value Together” bot die Veranstaltung einen Rahmen für den konstruktiven Dialog und eine partnerschaftliche, zukunftsorientierte Zusammenarbeit innerhalb der MHK Gemeinschaft.

Günter Schwarzlmüller begrüßt beim Abschlussabend auf der Zistelalm die Gäste

Der MHK Group Talk mit Nicole Schmidhofer und Cornelia Hütter sorgte für zahlreiche Lacher und gute Laune

Den Ausklang fand die Tagung bei einem urigen und gemütlichen Zusammensein auf der Zistelalm. Höhepunkt waren die Skirennläuferinnen Nicole Schmidhofer und Cornelia Hütter, die mit Anekdoten die Gäste amüsierten.

Weitere Informationen: www.mhk.de und https://www.mhk-kuechenspezialist.at/

Quelle: MHK