MÖBELMEILE-Kampagne als Stimmungsaufheller: „Wir machen Mut und Möbel.“

Unter dem Motto „Wir machen Mut und Möbel.“ lädt die Gemeinschaft der ostwestfälischen Möbelhersteller während der Messewoche dazu ein, die Freude am Einrichten wiederzuentdecken – mit etwas mehr Leichtigkeit, einer Portion Selbstironie und dem festen Vertrauen in die Stärke der Gemeinschaft. Die Botschaft dahinter ist klar: Wer an die Kraft guter Produkte, persönlicher Begegnungen und gemeinsamer Ideen glaubt, kann auch in anspruchsvollen Zeiten etwas bewegen, das hat die MÖBELMEILE in mehr als 30 Jahren immer aufs Neue gezeigt. Den Beweis dafür treten die 14 Marken der MÖBELMEILE auch an den fünf Messetagen 2026 in acht Showrooms an – mit Produktneuheiten, Weiterentwicklungen, technischen Features, Marketingideen und Einrichtungskonzepten, die Lust auf Wohnen machen.

Kampagne mit einem Augenzwinkern

Schon bei den Dreharbeiten Anfang Juni im 3C-Showroom herrschte unter den Gesellschaftern gute Stimmung. Vorgestellt wurden die Kampagnenelemente einen Monat später beim diesjährigen Sommerfest der MÖBELMEILE. Schon dort zeigte sich, dass die Botschaft auch unter den Gesellschaftern selbst ihr Ziel erreichte: Es wurde geschmunzelt und gelacht. Genau das soll die Kampagne auch bewirken – einen Stimmungsaufheller in herausfordernden Zeiten.

Frische Pastelltöne, eine Bildsprache im Stil nostalgischer Fotobox-Aufnahmen und ein bewusst leichter Auftritt ziehen sich durch sämtliche Maßnahmen und ergeben eine Collage von Mut-Botschaften. Ein Kampagnenflyer macht in den kommenden Wochen per Direktversand an mehrere tausend Fachbesucher sowie als Beilage in Fachzeitschriften auf die MÖBELMEILE aufmerksam. Ergänzt wird die Kampagne durch mehrere kurze Interviewclips, in denen die Gesellschafter persönliche Fragen rund um das Thema Mut beantworten.

Leichtigkeit schafft Aufmerksamkeit

„Wir sind überzeugt, dass unsere Branche wieder mehr Leichtigkeit braucht. Nur wenn wir selbst die Begeisterung für schönes Wohnen ausstrahlen, können wir auch die Endverbraucher wieder dafür gewinnen. In den vergangenen Jahren ist diese Freude in unserer Branche manchmal etwas in den Hintergrund geraten. Deshalb laden wir alle Fachbesucher ein, die Schönheit, Qualität und Emotionalität des Einrichtens wieder zu entdecken. Mit genau diesem Spirit gehen wir die MÖBELMEILE 2026 an“ , sagt Michael Laukötter, Geschäftsführer der MÖBELMEILE.

Die ganze Vielfalt des Wohnens

Die MÖBELMEILE-Showrooms werden derzeit intensiv für die Messewoche vorbereitet: Lonsberg in Lippstadt, Thielemeyer in Delbrück, Sudbrock, RMW, Musterring, WK Wohnen und set one by Musterring in Rietberg, Mobitec, Bert Plantagie und La Vida auf Haus Aussel, die 3C Gruppe mit 3C Candy, 3C Candy Sleep und 3C Carina in Rheda-Wiedenbrück sowie Venjakob in Gütersloh.

In dieser Konstellation zeigt die MÖBELMEILE einmal mehr die außergewöhnliche Bandbreite ihres Angebots. Von Schlaf- und Polstermöbeln über Speisen, Wohnen, Garderobe, Bad und Massivholz bis hin zu Matratzen und Systemmöbeln reicht das Spektrum der Kollektionen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet damit ein umfassender Überblick über die Vielfalt des modernen Wohndesigns.

Gemeinsam stärker

Im Kern der Kampagne steht der Gedanke, Menschen zusammenzubringen. Denn überall dort, wo über Wohnen, Einrichtung und Design gesprochen wird, entstehen neue Ideen und Perspektiven. Diesen Dialog sucht die MÖBELMEILE neuerdings gemeinsam mit den parallel stattfindenden Interior Days. Zusammen präsentieren beide Formate 44 Marken in 19 Showrooms und machen Ostwestfalen Ende September zum stärksten Cluster von Produzenten hochwertiger Möbel in Deutschland, wenn nicht ganz Europa. Den Abschluss bildet am 27. September 2026 der traditionelle Tag der offenen Tür, an dem auch Endverbraucher die MÖBELMEILE-Ausstellungen besuchen und die Neuheiten aus nächster Nähe erleben können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-meile.com

Quelle: Home. Made. Storys.