Neubesetzung bei Sachsenküchen/ M. Lexen unterstützt das Vertriebsteam

Sachsenküchen baut seine Vertriebspräsenz weiter aus und begrüßt Marcus Lexen als neuen Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Er übernimmt künftig die Betreuung der Fachhandelspartner in den Vertriebsgebieten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen bzw. dem Saarland und wird als kompetenter Ansprechpartner den Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen sowie die Gewinnung neuer Handelspartner vorantreiben.

Mit Marcus Lexen gewinnt Sachsenküchen einen erfahrenen und engagierten Vertriebsprofi, der den Küchen- und Möbelhandel seit vielen Jahren kennt. Seit 2021 verantwortete er die Vertriebsgebiete Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg bei Nolte Küchen. Damit bringt er fundierte Marktkenntnisse, Vertriebserfahrung und ein tiefes Verständnis für die Anforderungen des Küchenfachhandels mit.

Mit der personellen Verstärkung unterstreicht Sachsenküchen seinen Anspruch, die genannten Vertriebsgebiete weiter auszubauen und den Fachhandel regional noch intensiver zu betreuen und als leistungsstarker Partner nachhaltig zu unterstützen.

Küchenmeile 2026

SAVE THE DATE | 19. – 24. September 2026 | Kitchen Center Löhne

Weitere Informationen finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

Quelle: Sachsenküchen