OSTERMANN informiert FSC®-Zertifizierung: Standards, Produkte, Services

Als zuverlässiger Partner des Handwerks ist OSTERMANN FSC-zertifiziert und bietet seinen Kunden eine Reihe von entsprechenden Produkten. Hierzu zählen Furnierkanten, Riffeldübel, Buchenholzstäbe oder auch Echtholzfurniere sowie Verbindungsplättchen von Lamello und REDOCOL. Für Projekte, die kein Zertifikat benötigen, liefert OSTERMANN natürlich auch genauso schnell und zuverlässig die klassische Handelsware. Bestellungen für Lagerware, die bis 16 Uhr bei OSTERMANN eingehen, verlassen noch am selben Tag das Haus.

Immer dabei: Zertifikat mit FSC-Zertifikatscode

Das FSC-Prinzip basiert auf einer lückenlosen Dokumentation entlang der gesamten Lieferkette. An jedem FSC-zertifizierten Produkt im Sortiment findet sich daher im Namen auch der Zertifikatscode. Für OSTERMANN ist dies die Bezeichnung INT-COC-002008. Das dazugehörige Zertifikat kann jeweils am Produkt eingesehen und bei Bedarf heruntergeladen werden.

100 % zertifizierte Produkte

Die Kennzeichnung FSC 100 % garantiert, dass das verwendete Material vollständig aus FSC-zertifizierten und nachhaltig bewirtschafteten Quellen stammt. Sie findet sich daher hauptsächlich auf Massivholzprodukten wie Riffeldübeln, Buchenholzstäben oder Verbindungsplättchen. Auch die Furnierkante europäische Eiche geschliffen ist mit dem FSC 100 %-Kennzeichen verfügbar.

Was ist der Unterschied zum FSC Mix?

Neben Artikeln, die zu 100 % zertifiziert sind, gibt es auch Produkte im FSC Mix. In diesem Fall können Materialanteile aus FSC-zertifizierten Wäldern, aus Recyclingmaterial und aus sogenannten kontrollierten Quellen stammen. Letztere sind zwar nicht zertifiziert, verfügen jedoch über definierte Mindestanforderungen im Herkunftsnachweis. Das FSC Mix-Logo findet sich bei uns vor allem an den Echtholzfurnieren, bei denen herstellungsbedingt nicht immer auf 100 % zertifiziertes Holz zurückgegriffen werden kann.

REDOCOL greenline & FSC: eine perfekte Kombination

Wer auch für den Werkstattbedarf nach nachhaltigen Produkten sucht, sollte REDOCOL greenline kennen. Hierbei handelt es sich um besonders umweltgerechte Produkte für das holzverarbeitende Handwerk: von Reinigern für die maschinelle und manuelle Reinigung über Kantenleim und Montagekleber bis hin zu recyclingfähigem Klebeband.



Alle FSC-zertifizierten OSTERMANN-Produkte findet man auch mit dem Suchbegriff „FSC“ auf www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN