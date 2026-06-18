25 JAHRE SERVICE&MORE: Gemeinsam gewachsen, gemeinsam erfolgreich, gemeinsam in die Zukunft

SERVICE&MORE versteht sich als Pacemaker der Branche: Der Verband spürt Trends auf, erprobt neue Ansätze und sieht die Welt konsequent durch die Brille seiner Partnerbetriebe – und ihrer Kund*innen. Dieser Anspruch hat den Verband geprägt und ihn zu dem gemacht, was er heute ist.

Meilensteine: Innovation als Markenzeichen



25 Jahre sind reich an Milestones, die weit über das eigene Netzwerk hinaus wirken. Bereits 2006 wurde mit wohnsinnspreise.at eine erfolgreiche Plattform ins Leben gerufen, auf der Ausstellungsstücke zu ausgesprochen günstigen Preisen abverkauft werden. Heuer dürfen sich dort Interessierte auf einen spannenden Relaunch der Website freuen.

2013 folgte mit eVA, der elektronischen Verkaufsassistentin, der nächste große Schritt: Als erste App-Entwicklung des Verbandes digitalisierte eVA Produktinformationen und Preislisten für Händler*innen. Dadurch konnten aktuelle Lieferanten-News rasch, unkompliziert und in strukturierter Form an die Mitglieder kommuniziert werden. Was damals zukunftsweisend war, ist heute selbstverständlicher Standard. 2018 wurde eVA um ein digitales Beratungstool für den Schauraum erweitert – seither können Endkonsument*innen bereits daheim über die Website aktiv am Gestaltungsprozess der eigenen vier Wände teilnehmen.

Ebenfalls prägend: Seit nunmehr 15 Jahren stellt SERVICE&MORE die B2C-Marken der Händler*innen in den Mittelpunkt aller Marketingaktivitäten – nicht die eigene Verbandsmarke. Denn der Erfolg der Mitgliedsbetriebe in ihrer jeweiligen Region ist das eigentliche Ziel. Der gemeinsame Einkauf für die gesamte Gruppe schafft die wirtschaftliche Basis, die umfassenden Dienstleistungen bringen den Mehrwert, der den Unterschied macht.

Mit System zum Erfolg

SERVICE&MORE hat im Laufe der Jahre ein dichtes Bündel an Instrumenten, Tools und Formaten entwickelt, das Mitgliedsbetrieben einen echten 360-Grad-Rundum-Blick bietet. Dazu zählen ein Lieferantenmonitor, regelmäßiges Mystery Shopping sowie eine alle vier Jahre stattfindende Bewertung des Verbandes durch die Händler*innen selbst – ein ungewöhnliches, aber konsequentes Bekenntnis zu Transparenz und Weiterentwicklung.

Netzwerkplattformen wie „Club25“, „ClubSIE“ und „ClubBODEN“ fördern den fachlichen und persönlichen Austausch innerhalb der Branche. Zweimal jährlich bringen die ERFA-Gruppen (Erfahrungsaustauschgruppen) – mit stetig wachsender Teilnehmerzahl – Interessierte zusammen, um Wissen, Erfahrungen und Lösungen zu teilen. Nicht zuletzt ist SERVICE&MORE seit 2008 an der Sonnenschutzfachhandelskooperation „SLS-Sonne-Licht-Schatten” beteiligt, die ein stolzer eigenständiger Teil innerhalb der Verbundgruppe ist.

SERVICE&MORE ist damit weit mehr als eine Einkaufsgemeinschaft – der Verband versteht sich als starker Vertriebspartner für Lieferanten und als strategischer Rückhalt für Händler*innen, damit diese erfolgreich und wettbewerbsfähig in ihrer Region agieren können.

Mag. Christian Wimmer, Geschäftsführer von SERVICE&MORE: „Der Fachhandel hat eine bessere Position als die Großfläche – gerade auch in herausfordernden Zeiten. Menschen wollen beim Einrichten ihres Zuhauses nicht allein gelassen werden. Sie wollen jemanden, der zuhört, mitdenkt und die individuell richtige Lösung findet. Genau das ist die Stärke unserer Mitglieder!“

Blick nach vorn: KI, Erlebnisberatung und starkes Wachstum

Das Jubiläumsjahr steht unter einem Zeichen, das derzeit so gut wie alle Branchen bewegt: Künstliche Intelligenz. KI ist ein zentrales Thema innerhalb der SERVICE&MORE und kommt täglich für interne Prozesse und Kommunikationsmaßnahmen zum Einsatz. Auch die Händler*innen nutzen KI-gestützte Tools, um beispielsweise zeitaufwändige Aufgaben wie die Angebotslegung im Objektbereich zu automatisieren. Dadurch werden Ressourcen für das Wesentliche freigemacht: exzellente Beratung.

Denn hier liegt die eigentliche Zukunftsfrage des Fachhandels: Wie gelingt es, Menschen zu begeistern? Pünktlichkeit, Reklamationsfreiheit und Erreichbarkeit sind heute Mindeststandards – und das ist auch gut so. Der echte Unterschied entsteht dort, wo Beratung zum Erlebnis wird. Die Kunden von heute und morgen sehnen sich nach persönlicher, individueller Begleitung durch ihre Customer Journey – von der ersten Inspiration bis zur vollendeten Einrichtung und darüber hinaus. Neue Formate wie Drohnenflüge durch den geplanten Wohnraum oder smarte digitale Beratungstools zeigen, wie Innovation und Menschlichkeit Hand in Hand gehen können.

Auch wirtschaftlich zeigt SERVICE&MORE Stärke: Während der Gesamtmarkt im ersten Quartal 2026 nominell um 1,4 % gewachsen ist, verzeichnete SERVICE&MORE ein Umsatzwachstum von 9 % – deutlich über dem Marktdurchschnitt und sogar über dem ohnehin stärker performenden Fachhandel insgesamt. Mit dieser Dynamik im Rücken geht SERVICE&MORE optimistisch und engagiert in die nächsten Monate.

Das Jubiläumsfest: Zwei Tage für die Gemeinschaft

Ein gut gefülltes Gartenbaukino

Was eine gute Gemeinschaft auch auszeichnet, ist das gelungene Feiern von gemeinsamen Schritten und Erfolgen. Daher nutzte SERVICE&MORE den Anlass und lud zu einem eineinhalbtägigen Jubiläumsfest nach Wien. Der Start erfolgte im renommierten Gartenbaukino, wo Christian Wimmer die rund 330 Gäste in seiner Begrüßungsrede nicht nur herzlich willkommen hieß, sondern nach einer kurzen Retrospektive auf das letzte Vierteljahrhundert und einem positiven Blick in die Zukunft vor allem mit einem klaren Auftrag entließ: „Lassen Sie uns heute und morgen Geschichten schaffen, an die wir uns in 25 Jahren beim nächsten Fest gerne erinnern.“

Definitiv erinnern werden sich die Besucher*innen an die Key Note von Joey Kelly

Unter dem Motto „NO LIMITS – Wie schaffe ich mein Ziel“ schilderte der Unternehmer und Extremsportler seinen beeindruckenden Weg: Vom Ausgleich zur Arbeit mit der legendären Kelly Family entwickelte sich eine außergewöhnliche Karriere mit über 100 Marathons, Ultramarathons und Ironman-Triathlons, mehr als 100 Halbmarathons, neun Wüstenläufen und drei Teilnahmen am „Race Across America“. Den Rekord von acht Ironman-Triathlons in einem Jahr hält er bis heute. 2010 durchquerte er Deutschland 900 Kilometer zu Fuß – ohne Geld, nur von der Natur lebend. Im selben Winter absolvierte er mit Markus Lanz den 400 Kilometer langen „Wettlauf zum Südpol“. Seine Botschaft: Mit Disziplin, Konsequenz, klaren Zielen und Leidenschaft wird selbst das scheinbar Unmögliche möglich. Und: Man muss für sein Vorhaben brennen.

Nach dieser Inspiration und einer Stärkung im wunderschönen Foyer des Kinos ging es danach bei Sonnenschein und guter Sicht in fünf Panorama-Bussen quer durch die Stadt. Nicht nur die Gäste aus den Bundesländern, auch die Wiener*innen an Bord erfuhren auf der Tour von den Guides interessante Details und spannende Einblicke in die Geschichte der Hauptstadt.

Den krönenden Abschluss schließlich stellte der Empfang am Cobenzl dar – herrliche Aussicht inklusive.



Zahlreiche Gäste beim Empfang am Cobenzl

Die eingeladenen Händler*innen, Lieferanten und Dienstleister nutzten die Gelegenheit für den regen Austausch zum Status des Einrichtungsfachhandels. Da aber an diesem Abend das Vergnügen im Vordergrund stand, freute man sich über die musikalische Darbietung des HotSaxClubs und die unterhaltsame Show von und mit Gernot Kulis.

Der HotSaxClubs sorgte für musikalische Unterhaltung

Am Freitag schließlich konnte man noch an unterschiedlichsten Programmpunkten wie Apfelkuchenbacken, einer 3. Mann Tour oder auch der Besichtigung der wunderschönen Klimtgemälde im Burgtheater teilnehmen.

Eines war am Ende dieser Veranstaltung klar: 25 Jahre SERVICE&MORE sind kein Endpunkt, sondern ein Versprechen für die Zukunft. Wer in der Gemeinschaft feiert, tut das nicht, um innezuhalten – sondern um mit neuem Schwung und Innovationsgeist weiterzumachen. Denn: Dieser Verband und alle seine Mitglieder haben noch viel vor.

Einen Nachbericht über 25 JAHRE SERVICE&MORE lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Wohnkultur. Diese erscheint Ende Juni.

Weitere Informationen finden Sie unter www.serviceandmore.at

Quelle: Service&More Fotos: (C) Felix Büchele