spoga+gafa 2026 steht in den Startlöchern: Fachmesse spiegelt Wandel der Grünen Branche wider

Führende Unternehmen präsentieren drei Tage lang ihre Neuheiten, Trends und Sortimente für die kommende Saison in den Themenwelten „Living“, „Creation&Care“, „BBQ“ und „Outdoor Adventure“. Damit bietet die spoga+gafa Fachbesucherinnen und Fachbesuchern aus Handel, Industrie und Dienstleistung einen umfassenden Überblick über aktuelle Marktentwicklungen sowie zahlreiche Möglichkeiten für Austausch und Geschäftsanbahnung.

„Die internationale Präsenz von Unternehmen aus 50 Ländern zeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen, globale Netzwerke und verlässliche Geschäftspartnerschaften gerade in herausfordernden Zeiten sind. Wir freuen uns darauf, die internationale Gartenlifestyle- und BBQ-Branche in Köln zu begrüßen“, sagt Claudia Maurer, Director der spoga+gafa.

Themenwelten zeigen Trends und Sortimentsvielfalt

Die spoga+gafa 2026 gliedert ihr Angebot in mehrere Themenwelten und bietet Fachbesucherinnen und Fachbesuchern damit eine klare Orientierung.

Die Themenwelt „Creation&Care“ präsentiert die ganze Bandbreite an Lösungen für Gartenausstattung, Pflanzenpflege und Smart Gardening. Mit der „Digital Garden Stage“ etabliert die spoga+gafa 2026 erstmals eine eigenständige Plattform, die sich digitalen Lösungen für den stationären Handel und den E-Commerce widmet. Damit greift die Fachmesse die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung im Gartenfachhandel gezielt auf und bietet Orientierung zu aktuellen Entwicklungen und Zukunftsthemen der Branche.

In der Themenwelt „Living“ stehen Möbel, Dekoration und Designtrends für Garten, Terrasse und Balkon im Mittelpunkt. Mit der Sonderschau „Grow Anywhere“ rückt die spoga+gafa 2026 die vielfältigen Möglichkeiten von City Gardening in den Fokus. Integrierte „Balkon-Gespräche” liefern praxisnahe Einblicke, fördern den fachlichen Austausch und geben Impulse für innovative Sortimente und POS-Konzepte im Handel.



Mit „Outdoor Adventure“ erweitert die spoga+gafa ihr Spektrum um eine neue Themenwelt. Hier präsentieren Aussteller Produkte und Konzepte rund um Micro‑Adventure und Outdoor‑Aktivitäten im Grünen. Die Sonderfläche „Outdoor Adventure“ mit dem ausgebauten Campervan macht das Thema erlebbar und zeigt, wie sich Outdoor-Lifestyle, Mobilität und Naturerlebnis miteinander verbinden lassen. Fachlichen Input liefert die integrierte Bühne: Im Talkformat „Grüner Stuhl“ sowie in internationalen Panels sprechen Branchenexpertinnen und -experten über aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen im Outdoor-Markt.

Die Themenwelt „BBQ“ zeigt die Vielfalt des internationalen Grillmarktes – von neuen Geräten über Zubehör bis zu Food‑Trends. Formate wie die „Pitmaster Stage“ und die „Pit & Pitch – Eat. Play. Stay.“-Outdoor-Fläche sorgen für Live-Demonstrationen, Community-Treffen und kreative Produktinszenierungen. Die „BBQ Prime Night“ am ersten Messeabend lädt zudem erneut dazu ein, den Messetag in entspannter Atmosphäre und Blick auf den Kölner Dom ausklingen zu lassen.

growing forward & together: spoga+gafa wieder zentraler Networking-Termin der Grünen Branche



Gemeinsam bilden die Themenwelten, Sonderschauen sowie das Event- und Networking-Programm die gesamte Bandbreite der Grünen Branche ab und zeigen, welche Trends, Produkte und Konzepte die Sortimente 2027 prägen werden. Gleichzeitig steht die spoga+gafa 2026 unter dem Titel „growing forward“ für die konsequente Weiterentwicklung der Messe: Mit neuen Themenschwerpunkten, Formaten und Angeboten schafft sie zusätzlichen Mehrwert für Besucherinnen und Besucher und richtet sich noch stärker an den aktuellen Anforderungen des Marktes aus.

„growing forward, together“ steht dabei für den engen Schulterschluss der Branche: Gemeinsam mit den Verbänden Barbecue Industry Association Grill e. V. (BIAG), BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e. V., Deutscher Garten-Center e. V. (VDG), Dutch Outdoor Furniture Association (DOFAS), European Floral and Lifestyle Suppliers Association (EFSA), EDRA/GHIN, Industrieverband Garten e. V. (IVG), Tuinbranche Nederland und Verband der Deutschen Motoristen e. V. (VdM) stärkt die spoga+gafa ihre Rolle als zentraler Networking-Termin der Grünen Branche.



Weitere Informationen und Tickets unter: www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse