3C Gruppe übernimmt DOMO Collection

Produktionsbild von der 3C-Gruppe

Die 3C Gruppe übernimmt zum 1. November 2026 die Polstermöbelmarke DOMO Collection und führt sie als eigenständiges Unternehmen fort: Die neu gegründete Domo Collection Sp. z o.o. mit Sitz im polnischen Psarskie, eine Tochtergesellschaft der 3C Holding GmbH, erwirbt im Rahmen eines Asset Deals die Aktivitäten der insolventen DOMO Collection GmbH, Hude, sowie den Produktionsbetrieb ihrer polnischen Tochtergesellschaft Oflor Sp. z o.o.. Mit DOMO Collection kommt eine Marke mit eigenem Sortiment und eigenen Vertriebswegen zur Gruppe hinzu.

Die 3C Gruppe ist mit ihren Marken 3C Candy, 3C Candy Sleep und 3C Carina im nationalen und internationalen stationären Möbelhandel erfolgreich etabliert und darüber auch im Onlinehandel vertreten. DOMO Collection verfügt über langjährige, stabile Kundenbeziehungen im E-Commerce und ergänzt damit das Unternehmensportfolio der 3C Gruppe. Beide Geschäftsbereiche werden mit eigenständigen Marktpositionierungen, Vertriebswegen und Kundenbeziehungen geführt. Carl-Christoph Held, Geschäftsführer der 3C Gruppe: „Wir verfolgen für unsere etablierten Marken und für DOMO Collection bewusst unterschiedliche Geschäftsstrategien. Die klare Positionierung der einzelnen Marken und Vertriebskanäle ist für uns ein wesentlicher Erfolgsfaktor. So können wir unsere gewachsenen Partnerschaften mit dem Möbelhandel konsequent weiterentwickeln und gleichzeitig zusätzliche Marktpotenziale erschließen.“

Produktion und Kundenbetreuung werden fortgeführt

Ein wesentlicher Bestandteil der Übernahme ist der Erhalt des Produktionsstandorts Psarskie. Die dortige Polstermöbelfertigung wird unter dem Dach der neuen Gesellschaft fortgeführt. Die Mitarbeitenden am Standort werden übernommen, damit bleibt das vorhandene Know-how in Produktion und Produktentwicklung erhalten. Die Kundenbetreuung erfolgt weiterhin durch ein Vertriebsbüro in Hude als zentraler Ansprechpartner. Produktion sowie operative und kaufmännische Prozesse werden zukünftig am polnischen Standort gebündelt. Das bestehende Produktsortiment mit seiner Ausrichtung auf die Anforderungen des Online- und Versandhandels sowie die gewachsenen Kunden- und Lieferantenbeziehungen bleiben Grundlage des Geschäfts. Die Marke DOMO Collection behält ihre eigenständige Positionierung.

Kontinuität und Stabilität im Mittelpunkt

Die Akquisition fügt sich in die langfristige Wachstumsstrategie der 3C Gruppe ein, die ihre Produktionskapazitäten und Geschäftsprozesse in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt hat. Die neue Tochtergesellschaft profitiert von den Erfahrungen der 3C Gruppe in der Professionalisierung und Digitalisierung von Prozessen sowie Kompetenzen in den Bereichen Qualität, IT-Systeme und Kundenservice. „Wir haben diese Entscheidung ganz bewusst und aus einer stabilen Unternehmensposition heraus getroffen“, erklärt Markus Kemming, Geschäftsführer der 3C Gruppe. „DOMO Collection verfügt über Potenzial, das wir erhalten und gezielt ausbauen wollen. Unser Anspruch ist eine langfristig erfolgreiche und wirtschaftlich solide Entwicklung innerhalb der 3C Gruppe.“

Die Übernahme von DOMO Collection ist besiegelt (v. l.): Marek May, 3C Holding GmbH, Geschäftsführer der Domo Collection Sp. z o. o, Carl-Christoph Held, Markus Kemming, Geschäftsführer der 3C Holding GmbH, Dr. Christian Kaufmann,, Dr. André Schulte, Alexander Bortfeldt, Pluta Rechtsanwalts GmbH

Weitere Informationen finden Sie unter www.3c-gruppe.de und unter www.domo-moebel.de

Quelle: Home. Made. Storys.