Wittmann feiert sein 130- jähriges Jubiläum in Wien

„Wir zeigen, was mit Formen, Farben und Materialien möglich ist. Wir inszenieren dabei unsere eklektische Kollektion – die neuen Designs ganz bewusst zwischen den Klassikern von Spalt,

Kiesler und Hoffmann.“ Alice Wittmann, Geschäftsführerin Wittmann

Das Ausstellungskonzept der Architektin Claudia Cavallar strukturiert die Ausstellungsflächen gegenüber der Wiener Secession mithilfe gepolsterter Ledervorhänge und fein gefältelter

Stoffbespannungen in unterschiedliche räumliche Sets, durch die die gezeigten Möbel in ihrer handwerklichen Qualität, ihrer entwurfstechnischen Präzision und ihrem Einfallsreichtum

entdeckt werden können.

Alice Wittmann, Luca Nichetto

„Diese weichen, geschwungenen Wände trennen den Raum nicht nur, sie verschaffen auch immer wieder neue Blicke von Szene zu Szene und hinaus in die Stadt. Denn wir sind ganz bewusst hier in Wien und das spürt man in der gesamten Ausstellung.“ Alice Wittmann, Geschäftsführerin Wittmann.

Die fein kuratierte Preview war Treffpunkt für Handels- und PlanungspartnerInnen sowie für die Wittmann nahestehende Design-Community. Die DesignerInnen der Neuheiten gaben Einblicke in ihre Entwürfe, aber auch in die Zusammenarbeit mit Wittmann und das Kennenlernen.

Das Signature-Dessert des Abends in Form von Mini-KUBUS Fauteuils

Alice Wittmann führte durch den stimmungsvollen Abend, dankte ihrem Team und sprach über das Erbe, das sie in der fünften Generation des Familienunternehmens antritt.

„Wittmann – das sind nicht nur die Fauteuils, Sofas, Stühle, Betten und Matratzen. Das sind vorallem auch die Menschen hinter all dem. Hinter jedem Möbelstück und jedem Detail dieses Abends steht dieses Team und Ihnen gilt heute mein allergrößter Dank. Ich habe nicht nur ein Unternehmen übernommen, sondern eine Haltung. Das ist die Wertschätzung unseren Kunden gegenüber und ein Gespür für Qualität, Präzision und Details. Was mich in meiner neuen Aufgabe trägt, ist vor allem der Glaube an unser Handwerk und die Überzeugung, dass es Zukunft hat. Denn wir gehören in dem, was wir machen, zur absoluten Weltspitze.“ Alice Wittmann, Geschäftsführerin Wittmann

Wittmann hat an diesem Abend Entschlossenheit gezeigt, selbstbewusst in die Zukunft zu gehen. Weil man in Etsdorf um die Qualität und das gute Design seiner Produkte weiß. Das Familienunternehmen steht für Präzision, für Hingabe und eine Leidenschaft für das Menschliche, für die Handarbeit, die jedes Stück zu einem Unikat macht. Das Wittmann-Sortiment spiegelt die Wertschätzung der Geschichte ebenso wider wie den ständig neugierigen Blick nach vorne. Eklektisch, forschend und dabei beständig bleibend – das ist, wie man Zukunft schreibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wittmann.at

Quelle: Wittmann/Fotos Katharina Schiffl