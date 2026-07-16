Abschluss des Betriebsmanagement-Seminars auf dem Stuttgarter Fernsehturm

Auf dem 217 Meter hohen Stuttgarter Fernsehturm überreichten Donald Schieren, Kaufmännischer Geschäftsführender des DER KREIS Systemverbundes und CREATIVE PARTNER Geschäftsführer Marco Strese den erfolgreichen Teilnehmern ihre IHK-zertifizierten Abschlussurkunden – der passende Rahmen für den Start in den nächsten Karriereabschnitt.

Die Förderung des Branchennachwuchses zählt zu den wichtigsten Aufgaben von DER KREIS. Mit dem jährlich angebotenen Betriebsmanagement-Seminar hat die DER KREIS Akademie eine Weiterbildung etabliert, die in der Küchen- und Innenausbaubranche als „Kaderschmiede“ gilt. – Engagierte Nachwuchsunternehmerinnen und -unternehmer sowie angehende Unternehmensnachfolger werden auf ihre künftige Führungsverantwortung bestens vorbereitet.

Über zwölf Monate hinweg absolvieren die Teilnehmenden eine dual aufgebaute Weiterbildung mit acht Lernmodulen, die mit einer IHK-Zertifizierung abschließt. Das Konzept basiert auf dem von DER KREIS Gründer Ernst-Martin Schaible gemeinsam mit dem Bildungszentrum Baden-Württemberg entwickelten Führungs- und Personalmanagementseminar. Auf dem Lehrplan stehen praxisrelevante Themen wie Unternehmensstrategie, Rechnungswesen, Verkaufskommunikation, Rhetorik und Marketing – kurz: das Handwerkszeug für die erfolgreiche Führung eines Küchenstudios oder mittelständischen Unternehmens aus den Bereichen Schreinerei, Innenausbau sowie Fenster- und Türbau.

Donald Schieren und Marco Strese gratulierten den glücklichen Absolventen zusammen mit den Referenten Andreas Höld, Andreas Blessing, Robert Strunz sowie Matthias Bechmann (Geschäftsführender Vorstand des Bildungsinstitutes GARP) und Alicia Hipp (Betreuerin Seminare- und Firmentrainings GARP) zum erfolgreichen Abschluss der Seminarreihe.

Ein großes Dankeschön an DER KREIS und die Referenten „für das hervorragend organisierte Betriebsmanagementseminar“ kommt von Teilnehmer Dirk Frauenfeld – MTB-Schreinerei GmbH in Edingen: „Die abwechslungsreichen Module – von Betriebswirtschaft über Social Media und Gesprächsführung bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung – haben mir viele neue Denkanstöße gegeben. Besonders geschätzt habe ich den Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie die Referenten, die ihr Wissen mit viel Engagement weitergegeben haben. Ich nehme viele neue Ideen, wertvolle Kontakte und schöne Erinnerungen mit und kann das Seminar jedem Unternehmer empfehlen, der sich persönlich und unternehmerisch weiterentwickeln möchte.“

Wie nachhaltig das Qualifizierungskonzept für den Branchennachwuchs in die Zukunft wirkt, zeigt ein Blick auf die jüngere Zeit: „Das ist ein positives Signal für unsere Branche: In den vergangenen fünf Jahren haben über 90 Prozent der Absolventinnen und Absolventen die Nachfolge von elterlichen oder mittelständischen Unternehmen unserer Verbundgruppe übernommen“, freut sich Ernst-Martin Schaible über die erfolgreiche Bilanz.

v. l. n. r.: Kai Volz – werk 33 GmbH & Co. KG in Vaihingen, Marco Strese, Andreas Höld (Verkaufstrainer), Robert Strunz (Marketingleiter), Donald Schieren (Geschäftsführer), Alicia Hipp (Betreuerin Seminare- und Firmentrainings GARP), Maximilian Hilpert – Hilpert GmbH & Co. KG in Weilheim (auf dem Monitor zugeschaltet), Andreas Rackl – TRENDTÜREN Richard Burger GmbH in Pollanten, Daniel Krampe – Krampe GmbH in Kelkheim, Lisa-Marie Thielking – Heinrich Lömker GmbH in Espelkamp–Frotheim, Marius Strohm – Strohm GmbH in Tuttlingen, Valentin Graf – Felix Graf GmbH in Zenting, Dirk Frauenfeld – MTB-Schreinerei GmbH in Edingen, Nico Thiessen, Matthias Bechmann (GF Vorstand GARP), Andreas Blessing (Trainer für Persönlichkeitsentwicklung, Zeit- und Stressmanagement, Personalwesen), Felix Constantin Graf – Felix Graf GmbH in Zenting.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de oder unter www.kuechenspezialisten.de

Quelle: DER KREIS