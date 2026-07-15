Garantiedatenbank erweitert gemeinsam mit BSH das Garantieangebot für Siemens-Einbaugeräte in Österreich

Seit 1. Juli profitieren die Mitglieder des Forum Küche in Österreich exklusiv von der verlängerten Garantie für Siemens-Einbaugeräte – auf bis zu zehn Jahre und direkt über die Garantiedatenbank. Für die Unternehmen eröffnet das ein zusätzliches Geschäftsfeld: Die Garantie wird nicht nur Teil des Verkaufsgesprächs, sondern schafft auch Jahre nach dem Küchenkauf einen neuen Anlass für Umsatz und Kundenkontakt.

Nach einer Pilotphase mit ausgewählten Partnern wird das Angebot innerhalb des Forum Küche jetzt gezielt in die Praxis überführt. Schulungen, Vertriebsunterstützung und abgestimmte Marketingmaßnahmen sorgen dafür, dass die Fachhändler die Garantieverlängerung schnell in ihre Verkaufsgespräche integrieren und aktiv nutzen können.

Garantie wird Teil des Verkaufsgesprächs

Garantieverlängerungen spielen im Küchenverkauf eine immer wichtigere Rolle. Reparaturen werden teurer, Geräte komplexer und Kundinnen und Kunden erwarten mehr Sicherheit bei ihrer Investition.

Die Folge: Die Garantie wird vom Zusatz zum festen Bestandteil der Beratung. Händler platzieren die Verlängerung direkt beim Gerätekauf oder gezielt später, etwa kurz vor Ablauf der Herstellergarantie. So entsteht ein zusätzlicher Verkaufsanlass, der den Kontakt zum Kunden über Jahre hinweg aktiv hält.

Klare Leistung für Endkunden

Für Endkundinnen und Endkunden ist das Angebot klar definiert: Die Garantie deckt Material- und Arbeitskosten ab, übernimmt An- und Abfahrt und kommt ohne Selbstbeteiligung aus. Auch bei mehreren Schadenfällen bleibt der Schutz bestehen. Im Fall eines Totalschadens wird das Gerät gemäß der Garantiebestimmungen ersetzt.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Zeitwertregelung bleibt auch im zehnten Jahr auf einem spürbaren Niveau, ein wichtiges Verkaufsargument insbesondere im Premiumsegment.

Zusätzlicher Umsatz ohne Wareneinsatz

Für den Fachhandel ist die Garantieverlängerung mehr als ein Zusatzprodukt. Sie bringt zusätzliche Marge – ohne zusätzlichen Wareneinsatz – und sorgt zugleich für wiederkehrende Umsätze nach dem eigentlichen Küchenkauf.

In der Praxis heißt das: Händler gehen aktiv auf ihre Kunden zu, bevor die ursprüngliche Garantie endet. Das schafft neue Beratungssituationen, zusätzliche Frequenz im Studio und messbar mehr Wiederkontakte.

Differenzierung im Wettbewerb

Mit der Garantieverlängerung schärfen Fachhändler ihr Profil gegenüber Online-Anbietern und preisgetriebenem Wettbewerb. Nicht der Preis steht im Mittelpunkt, sondern die Qualität der Beratung und des Gesamtangebots.

„Je komplexer die Welt wird, desto wichtiger wird Sicherheit“, sagt Thomas Singer, Geschäftsführer der Garantiedatenbank. „Mit der erweiterten Garantie geben wir dem Fachhandel ein Werkzeug an die Hand, mit dem sich Beratung auch wirtschaftlich weiterentwickeln lässt – vom Erstkontakt bis weit in die Nutzungsphase beim Kunden.“

Auch über den Verein Forum Küche hinaus zeigt das Modell, welches Potenzial in exklusiven Händlerstrukturen und hochwertigen Serviceleistungen steckt:

„Der österreichische Markt macht deutlich, wie gut durchdachte Serviceangebote den Fachhandel stärken können“, so Stefan Buxer, Geschäftsleiter Küchen und Möbelhandel, BSH Home Appliances Group. „Die Garantie wird damit zu einem festen Bestandteil moderner Küchenvermarktung.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.garantiedatenbank.com

Quelle: Garantiedatenbank