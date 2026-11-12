Aktivität in der belgischen Möbelindustrie erholt sich nach schwierigem ersten Quartal 2026

Die belgische Möbelindustrie bewegt sich in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, lässt sich davon jedoch nicht entmutigen. Die Unternehmen setzen konsequent auf Innovation, Design, Qualität und neue Märkte. Auch Fedustria nutzt alle verfügbaren Hebel, um die Branche zu unterstützen: von internationaler Vermarktung und Exportförderung über die Begeisterung und Gewinnung junger Talente bis hin zu Innovation und einer proaktiven Interessenvertretung. Diese Anstrengungen gehen mit ersten positiven wirtschaftlichen Signalen einher.

Mit 637 Unternehmen, fast 8.300 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 1,9 Milliarden Euro ist die belgische Möbelindustrie ein bedeutender Industriezweig. Zudem werden 57 % der Produktion exportiert. Nach einem Umsatzrückgang von 4,3 % im Jahr 2025 und einem bewegten Start in das Jahr 2026 scheint sich die Tätigkeit allmählich zu stabilisieren. Vorläufigen Zahlen zufolge stieg der Umsatz im zweiten Quartal wieder um 1 %, sodass die Tätigkeit im ersten Halbjahr nahezu auf dem Niveau des Vorjahres lag. Auch der Möbelhandel verzeichnete in den ersten acht Monaten 2026 ein leichtes Wachstum von 1,7 %.

Belgische Möbel behaupten sich auf internationalen Märkten

Für eine Branche, die auf einem schrumpfenden europäischen Markt tätig ist, ist Internationalisierung wichtiger denn je. Deshalb unterstützt Fedustria seine Mitgliedsunternehmen bereits seit mehreren Jahren bei der Exportförderung. Heute geschieht dies unter dem Dach von Best of Belgium. Dazu gehören unter anderem Gemeinschaftsauftritte auf internationalen Messen wie der iSaloni in Mailand, Maison & Objet in Paris, INDEX Dubai und der Möbelmesse in Valencia, die jährliche Veröffentlichung einer „Möbelbibel“, die das belgische Angebot international ins Rampenlicht rückt, ein Showroom in Toronto sowie die Unterstützung von Initiativen wie der Antwerp Design Week und dem WONDER Creativity Festival in Kortrijk.

2026 kommt eine neue Initiative hinzu: Erstmals werden in enger Zusammenarbeit mit Flanders Investment & Trade und AWEX die Belgian Design Days in Kalifornien veranstaltet. Damit möchte Fedustria belgischen Möbelmarken und Designunternehmen helfen, neue Geschäftschancen außerhalb Europas zu nutzen.

Investitionen in die nächste Generation

Die Zukunft der Branche hängt nicht nur von neuen Märkten ab, sondern auch von neuen Talenten und innovativen Ideen. Daher investiert Fedustria in Initiativen, die junge Menschen und Nachwuchsdesigner näher an die Möbelindustrie heranführen.

Mit der Trendplattform WATF.news, kurz für Woodcrafts and Textile Futures, macht Fedustria auf Trends und zukunftsweisende Entwicklungen in der Branche aufmerksam. Beim jährlichen WATF Community Event, das kürzlich in Kortrijk im Rahmen des WONDER Creativity Festival stattfand, schlägt Fedustria gemeinsam mit Designregio Kortrijk und Trendvision eine Brücke zwischen jungen Designtalenten und Unternehmen.

Darüber hinaus bringt das STEM-Tool TWIINZ.WORLD, das in Zusammenarbeit mit der Jugendmarketingagentur Trendwolves entwickelt wurde, 10- bis 14-Jährigen die Branche auf spielerische Weise näher. In einer virtuellen 3D-Welt können junge Menschen mit Produkten von Fedustria-Mitgliedsunternehmen ihr Traumzimmer, ihr Traumklassenzimmer oder ihren Traumgarten gestalten.

Auch die Forschung eröffnet der Branche neue Chancen. Neurowissenschaftliche Forschung unter der Leitung von Prof. Dr. Steven Laureys zeigt, dass Holz in Innenräumen und damit auch Holzmöbel das allgemeine Wohlbefinden positiv beeinflussen. Die Wahl der Materialien trägt somit dazu bei, wie Menschen bestimmte Lebensräume erleben.

Auch fairer Wettbewerb steht ganz oben auf der Agenda

Die Unterstützung durch Fedustria beschränkt sich nicht auf Vermarktung und Innovation. Auch auf politischer Ebene setzt sich der Verband für die Wettbewerbsfähigkeit belgischer Möbelhersteller ein. Das ist dringend notwendig. Der Importdruck aus China nahm zwischen 2020 und 2025 um 90 % zu. In den ersten sieben Monaten 2026 entfielen 33 % der gesamten belgischen Möbelimporte auf China; zugleich stiegen die Einfuhren aus China gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025 um weitere 13,6 %.

Fedustria fordert daher gleiche Wettbewerbsbedingungen sowie strengere Markt- und Zollkontrollen. Belgische und europäische Hersteller investieren in Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit und lokale Beschäftigung und müssen dabei immer strengere soziale, ökologische und produktspezifische Anforderungen erfüllen. Für importierte Produkte müssen dieselben Regeln gelten, und ihre Einhaltung muss konsequent kontrolliert werden.

Gleichzeitig fordert der Verband China auf, Handelshemmnisse für belgische und europäische Unternehmen abzubauen. Spezifische chinesische technische Normen, zusätzliche Zertifizierungs- und Registrierungsanforderungen, Kennzeichnungspflichten und intensive Zollkontrollen machen den Export heute unnötig komplex. Freier Handel bleibt wichtig, er muss jedoch auch fair sein.

Vorsichtiger Optimismus

Die Herausforderungen sind also nicht verschwunden, dennoch gibt es Gründe, zuversichtlich nach vorn zu blicken. Die Auslastung der Produktionskapazitäten lag in den ersten neun Monaten 2026 im Durchschnitt bei 81,9 % und damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Zudem verbesserte sich das Unternehmervertrauen im September deutlich, und Fedustria erwartet für die kommenden Monate eine Belebung der Tätigkeit.

„Unsere Möbelunternehmen haben bereits mehrfach bewiesen, wie widerstandsfähig sie sind. Sie entwickeln sich kontinuierlich weiter, investieren in Design und Qualität und erschließen aktiv neue Märkte. Als Verband wollen wir ihnen möglichst viele Hebel an die Hand geben: von internationaler Vermarktung und der Gewinnung junger Talente über den Fokus auf Innovation bis hin zu einer proaktiven Interessenvertretung. Das Potenzial der belgischen Möbelindustrie ist vorhanden. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Unternehmen dieses Potenzial sowohl in Belgien als auch international voll ausschöpfen können“, erklärt Karla Basselier, CEO von Fedustria.

Die Botschaft ist klar: Die belgische Möbelindustrie steht vor Herausforderungen, verfügt zugleich aber über starke Trümpfe: handwerkliches Können, Design, Innovationskraft, Exporterfahrung und hochwertige Produktion. Gemeinsam mit den Unternehmen will Fedustria diese Stärken bestmöglich ausspielen und die Branche weiter zukunftsfest machen.

Umsatz sinkt, aber nicht in allen Produktgruppen

Der Umsatz der belgischen Möbelindustrie ging 2025 das dritte Jahr in Folge zurück und lag 4,3% unter dem Niveau von 2024. Auch im ersten Quartal 2026 setzte sich dieser Abwärtstrend fort, mit einem Umsatzrückgang von 2,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Entwicklung unterschied sich jedoch stark je nach Produktgruppe. Bei den Wohnmöbeln war der Rückgang mit 7,9% am größten. Der Umsatz bei Büro- und Ladenmöbeln sank um 1,3%. Küchenmöbel sowie Matratzen und Lattenroste verzeichneten hingegen eine positive Entwicklung, mit Umsatzzuwächsen von 2,0% bzw. 5,1%.

Vorläufigen Zahlen zufolge dürfte sich der Umsatz im zweiten Quartal 2026 verbessert haben (+1%), sodass die Aktivität im ersten Halbjahr 2026 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres lag (-1%).

Entwicklung des Umsatzes nach Produktgruppen

In Mio. Euro Wertmäßige Entwicklung In Mio. Euro In Mio. Euro Wertmäßige Entwicklung 2025 ‘25/’24 3 Mon. 2025 3 Mon. 2026* 3 Mon. ‘26/’25* Stühle und Sitzmöbel, Esszimmer-, Wohnzimmer-, Schlafzimmer-, Badezimmer-, Garten- und Terrassenmöbel 820,2 -2,6% 212,6 195,9 -7,9% Büro- und Ladenmöbel 406,9 -6,2% 103,8 102,5 -1,3% Küchenmöbel 484,1 0,2% 117,8 120,2 2,0% Matratzen und Lattenroste 193,4 -15,9% 50,8 53,4 5,1% Möbelindustrie ** 1.904,6 -4,3% 485,0 472,0 -2,7%

* Vorläufige Daten Quelle: FÖD Wirtschaft, Mehrwertsteuererklärungen **Möbelindustrie NACE 31

Ausfuhr stieg, während die Einfuhr stabil blieb

Die belgische Möbelausfuhr (einschließlich Durchfuhr) stieg in den ersten sieben Monaten 2026 um 7,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Rund 90% der Ausfuhr sind für die EU bestimmt, wo die Lieferungen um 9,0% zunahmen. Innerhalb des europäischen Marktes gab es deutliche Unterschiede. Deutschland ist mit einem Anteil von 31,5% der wichtigste Absatzmarkt und verzeichnete ein Wachstum von 24,0%. Frankreich liegt mit einem Anteil von 25,4% auf dem zweiten Platz, wobei die Ausfuhr dort nahezu stabil blieb (+0,5%). Die Niederlande komplettierten mit einem Anteil von 22,5% die Top Drei und wuchsen um 4,4%.

Außerhalb der EU ist das Vereinigte Königreich (Anteil 2,4%) der wichtigste Absatzmarkt und hat die Vereinigten Staaten (2,3%) knapp überholt. Die Ausfuhr in das Vereinigte Königreich nahm um 3,8% zu, während jene in die Vereinigten Staaten leicht zurückging (-1,1%).

Die Einfuhr blieb nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (+0,7%). China festigte dennoch seine Position als wichtigster Lieferant: Die Einfuhr aus China stieg um 13,6%, womit das Land auf 33,0% der gesamten Möbeleinfuhr kam. Die Einfuhr aus dem wichtigsten europäischen Lieferanten, nämlich den Niederlanden, ging hingegen um 5,3% zurück (Anteil 13,5%). Deutschland, mit einem Anteil von 13,1% der zweitwichtigste europäische Lieferant, lieferte 9,1% mehr Möbel an unser Land. Polen liegt innerhalb der EU mit einem Anteil von 8,6% auf dem 3. Platz, verzeichnete jedoch einen Rückgang von -5,0%.

Auslastung bleibt stabil, während die Investitionen sinken

Nach der Erholung der Kapazitätsauslastung in der Möbelindustrie von 73,3% im Jahr 2024 auf 82,7% im Jahr 2025 folgte Anfang 2026 erneut ein Rückgang. Im ersten Quartal 2026 sank die Auslastung auf 77,3%, gegenüber 82,0% im gleichen Zeitraum 2025. Im zweiten und dritten Quartal 2026 nahm die Auslastung wieder zu. Im Durchschnitt der ersten 9 Monate 2026 lag die Auslastung bei 81,9%; nahezu ebenso hoch wie im gleichen Zeitraum 2025 (82,2%).

Die Investitionen in der Möbelindustrie stiegen 2025 um 2,8%, nach einem kräftigen Rückgang von 16,7% im Jahr 2024. Dieser positive Trend setzte sich Anfang 2026 jedoch nicht fort. Im ersten Quartal sanken die Investitionen um 10% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die geopolitische Unsicherheit und die anhaltend hohen Kosten belasten weiterhin die Investitionsbereitschaft der Unternehmen.

Unternehmenvertrauen erholt sich nach kräftigem Einbruch

Die Konjunkturkurve der Möbelindustrie – ein wichtiger Indikator für das Unternehmervertrauen, der der realen Wirtschaftstätigkeit im Durchschnitt etwa drei Monate vorausläuft – zeigte 2025 noch eine recht günstige Entwicklung. Anfang 2026 schlug die Stimmung jedoch um, mit einem Tiefpunkt im April 2026. Im September verbesserte sich das Unternehmervertrauen deutlich (Rohkurve). Auch der Rückgang der geglätteten Kurve hat sich umgekehrt. Für die kommenden Monate wird daher eine Verbesserung der Aktivität erwartet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fedustria.be

Quelle: Fedustria