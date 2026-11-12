Das sind die Küchentrends für 2027

Erdige Farbtöne und helle wie dunkle Holzdekore lassen sich beliebig kombinieren

In Sachen Küchenplanung sind der Gestaltungsfreiheit im Jahr 2027 keine Grenzen gesetzt. Erdige Farbtöne und helle wie dunkle Holzdekore lassen sich beliebig kombinieren. Auch bei den Formen zeigen sich spannende Kontraste: Wangen, Möbelecken und Arbeitsplatten sind zunehmend abgerundet, treffen an anderer Stelle aber auch auf geradlinige Elemente. Durch unterschiedliche Höhen und Tiefen bei den Stauraumelementen sowie durch den Wechsel zwischen Fronten, Glasrahmen und Regalen entstehen lebendige Küchenwelten, die sich perfekt an die Anforderungen ihrer Bewohner anpassen. Und das Beste? Wir bei OSTERMANN haben jetzt schon die passenden Kanten sowie viele andere Produkte für die Umsetzung Ihrer nächsten Küchenprojekte im Sortiment.

Möbelkanten für jeden Geschmack

Mit Europas größtem sofort verfügbaren Kantensortiment bietet Ihnen Ostermann stets das passende Material, um die Wünsche Ihrer Kunden schnell und professionell umzusetzen. Wählen Sie aus einer breiten Palette an Möbelkanten in Unifarben oder mit Holz- oder Fantasiedekoren. Letztere bieten Ihnen ein breites Portfolio an attraktiven Steinoptiken, die sich hervorragend für die Gestaltung von Arbeitsplatten eignen. Alle Möbelkanten stehen in vielen verschiedenen Breiten und Stärken und natürlich in Wunschlänge zur Verfügung.

Für die Arbeitsplatte darf es auch schon mal ein auffälliges Marmordekor sein. Hier sieht man die ABS-Kante Caviar grün

Griffe und Griffmulden

Möbelgriffe werden wieder größer und runder. Bei großen Fronten erstrecken sie sich häufig über die gesamte Länge. Auch der klassische Relinggriff kehrt zurück. Ein Tipp ist hier der REDOCOL Relinggriff Rieke. Mit seinem eckigem Sockel vereint er eckige und runde Elemente in einem Griff. Daneben gibt es natürlich weiterhin grifflose Fronten, die mit Hilfe von Griffmulden wie den Modellen Polka oder Pogo geöffnet werden. Besonders angesagt sind auch Griffmulden mit integrierter Beleuchtung, wie die Holz-LED-Griffmulde Limbo. Diese sorgt auch zwischen den Fronten für stimmungsvolles Licht. Auch die Griffe werden runder. Hier sieht man unseren Designgriff Arven in der Farbe Gold

Glas und Licht

Apropos Licht: Überall dort, wo sich Licht einsetzen lässt, kommt es künftig auch zum Einsatz, sowohl an Regalen, unterhalb der Arbeitsplatte, zwischen den Fronten und sogar im Sockelbereich. Da trifft es sich gut, dass Ostermann sein großes Sortiment an Möbelleuchten gerade erst um viele 24 Volt Artikel erweitert haben. Und weil Ambientebeleuchtung so wichtig ist, gibt es in nahezu jeder Küche beleuchtete Vitrinen. Die passenden Aluminiumglasrahmen inklusive Glasfüllungen können Sie bei Ostermann individuell für Ihr Projekt konfigurieren und einbaufertig bestellen.

Die goldenen Glasrahmen mit Riffelglasfüllung sorgen für ein wohnliches Ambiente

Alles für den Küchenbau – alles aus einer Hand

Neben den genannten Produkten bietet Ihnen Ostermann viele weitere Produkte für den Küchenbau: vom Sockelsystem über die Korpusverbinder bis hin zu Profilen für die lineare Beleuchtung. Ein breites Sortiment an Reinigern, Klebstoffen und Werkstattbedarf rundet das Angebot ab.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann