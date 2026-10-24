Ambiente Dining 2027: Starke Marken, kurze Wege

Vom 29. Januar bis 2. Februar 2027 präsentiert die Ambiente das gesamte Spektrum von Dining – von hochwertiger Tischkultur bis zu Küchen- und Haushaltsprodukten. Internationale Marken und Hersteller zeigen hochwertige Tischkultur, professionelle Gastronomieausstattung sowie innovative Küchen- und Haushaltsprodukte. Die optimierte Struktur erleichtert den Messebesuch: Facheinkäufer*innen finden schneller passende Anbieter, können Angebote direkt vergleichen und neue Geschäftskontakte knüpfen.

Tabletop und HoReCa: neu strukturiert, am Markt orientiert

In der Halle 12 rücken Sortimente rund um Tischkultur und Gastlichkeit noch enger zusammen. In Table Select auf der Hallenebene 12.1 präsentieren sich unter anderem Rosenthal, Vista Alegre und Zwiesel – letztere nach einer Messepause wieder zurück auf der Ambiente. Auf gleicher Ebene zeigen Anbieter wie Bayerische Glaswerke mit den Marken Nachtmann und Spiegelau, BHS tabletop, Bonna, RAK Porcelain und Villeroy & Boch ihre Sortimente für Hotellerie, Gastronomie und Catering. In Halle 12.0 für das Table-Segment ergänzen Unternehmen wie Cerve, Güral, LAV, Pasabahce, Vidrios San Miguel und Villacer das internationale Angebot.

Starke Besetzung auch bei Küche und Haushalt

In Cook & Cut in Halle 8.0 zeigen unter anderem Horl, Kai, Tramontina, Victorinox und Zwilling ihre Produktneuheiten. Weitere bekannte Aussteller wie GEFU, Guzzini, Joseph Joseph, Koziol, Mepal, Microplane und Peugeot ergänzen das Angebot rund um Küche und Haushalt in Halle 9.

Wer seinen Messebesuch gezielt vorbereiten möchte, findet im laufend aktualisierten Online-Ausstellerverzeichnis die passenden Anbieter. Die Ambiente Navigator App und die Matchmaking-Angebote unterstützen zusätzlich bei Planung und Kontaktanbahnung.

Die Ambiente Dining 2027 vereint internationale Markenvielfalt mit einer marktgerechten Angebotsstruktur – für effizientes Sourcing und wertvolle Geschäftskontakte

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027

Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: © Messe Frankfurt / Petra Welzel