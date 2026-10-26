Executive Forum auf Creativeworld 2027 bringt Entscheider*innen zusammen

Drei Tage, drei Geschäftsthemen: Digital Marketing Experte Dinh Vu Van, Retail-Experte Daniel Schnödt und Trendkuratorin Claudia Herke beleuchten auf dem Executive Forum in Halle 1.2 D06 digitale Verkaufskanäle, neue Handelskonzepte und künftige Konsumwünsche. „Wir wollen Entscheider*innen dabei unterstützen, Veränderungen im Kreativmarkt frühzeitig zu erkennen und daraus Chancen für ihr Geschäft abzuleiten. Dafür bringen wir Hersteller, Handel und Fachleute zusammen, die ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam neue Ansätze aufzeigen und diskutieren können“, sagt Stefan Schopp, Leiter Creativeworld.

Die Zukunft des Kreativmarkts im Blick. Das Executive Forum bringt auf der Creativeworld Entscheider*innen aus der ganzen Welt zusammen

Das Creativeworld Executive Forum richtet sich insbesondere an Verantwortliche aus Fach- und Großhandel, Online- und Versandhandel, Baumärkten, Gartencentern sowie Markenunternehmen der Kreativbranche. Wer neue Ansätze für Vertrieb, Sortimentsplanung und Kundenansprache sucht, kann die drei einstündigen Veranstaltungen vom 30. Januar bis 1. Februar 2027 jeweils von 13:00 bis 14:00 Uhr im Areal der Creative Academy besuchen.

Samstag: Wenn aus Klicks Käufe werden

TikTok, Instagram und Pinterest machen Kreativtechniken in kurzen Videos sichtbar und können Kaufwünsche wecken. In seinem Vortrag „Social Media als Verkaufstreiber am Beispiel von TikTok, Instagram & Pinterest“ zeigt Dinh Vu Van, welche Rolle diese Kanäle für den Vertrieb spielen. Anschließend diskutiert er mit drei Creativeworld-Ausstellern über Chancen und Herausforderungen für Hersteller: Sebastian Müller (CEO bei Gründl Wolle), Claudia Malcus (Geschäftsführende Inhaberin bei Gustav Selter) und Hanna Dohmeyer (Team Lead Social Media bei Edding).

Sonntag: Mehr als Ware im Regal

Einzelne Produkte wie Garne, Stifte oder Farben erklären noch nicht, was sich damit gestalten lässt. Genau hier setzt Daniel Schnödt an. Der Retail-Experte und Unternehmensberater beschäftigt sich in seinem Vortrag „Retail Experience statt Regalfläche – Wie Kreativprodukte im Handel erlebbar werden“ mit der Frage, wie Geschäfte Produkte so präsentieren können, dass Anwendung und Ergebnis für Kund*innen sichtbar werden. Im anschließenden Panel diskutieren Marcel Warnt (Eigentümer des Kreativ-Fachgeschäftes Schwubbs) und Mogens Link Schmidt (Geschäftsführer bei Søstrene Grene) über Konzepte für Verkaufsflächen und Kundenansprache.

Montag: Was kommt ins Sortiment?

Claudia Herke vom Stilbüro bora.herke.palmisano analysiert seit Jahren internationale Strömungen aus Kunst, Design und DIY und übersetzt sie in mögliche Sortiments- und Präsentationskonzepte. Ihr Vortrag „Was verkauft sich morgen? – Konsumententrends im Kreativmarkt“ richtet den Blick auf kommende Konsumwünsche. Anschließend geht es direkt ins Messegeschehen: Bei einem geführten Rundgang zeigt Herke anhand ausgewählter Produkte, wie sich aktuelle Trends im Kreativmarkt widerspiegeln und welche Anregungen sich daraus für den Handel ableiten lassen.

Das vollständige Programm mit Infos zu allen Referent*innen sowie Hinweise zur Teilnahme finden Sie auf der Website der Creativeworld.

Nächste Messetermine:

Die Creativeworld findet erneut zeitgleich mit der Ambiente und der Christmasworld auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Creativeworld: 29. Januar bis 01. Februar 2027

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 02. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.creativeworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/ Foto: Jean-Luc Valentin