Antihaftbeschichtungen von RÖSLE: robust im Alltag, stark in der Küche

Viel Freude beim Kochen mit den innovativen Antihaftbeschichtungen
Mit den innovativen Antihaftbeschichtungen ProResist, ProPlex, ProNero, ProCera und ProCeraPlus setzt RÖSLE Maßstäbe in der modernen Küche. Sie sorgen für optimale Brateigenschaften, reduzieren das Anhaften von Speisen, unterstützen eine fettarme Zubereitung und ermöglichen eine besonders einfache Reinigung.
Die Unterschiede auf einen Blick
Die fünf Beschichtungstechnologien unterscheiden sich vor allem in den Bereichen Robustheit, Antihaftleistung, Pflegekomfort und Materialtechnologie.
- ProResist: Der unkomplizierte Alltagsheld – robuste Antihaftversiegelung, kratzfeste Oberfläche, für Edelstahl-Küchenwerkzeuge und die Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- ProPlex: Der Antihaft-Star – glatte Antihaftoberfläche mit zuverlässigen Antihafteigenschaften, ideal für empfindliche Speisen, spülmaschinengeeignet und für beschichtungsschonende Küchenwerkzeuge ausgelegt
- ProNero: Der bewusste Alltagsheld – langlebige, kratzfeste keramische Beschichtungstechnologie entwickelt ohne PFAS/PTFE mit schützendem PowerGrid, für Edelstahl-Küchenwerkzeuge geeignet
- ProCera: Der bewusste Antihaft-Begleiter – keramische Beschichtungstechnologie entwickelt ohne PFAS/PTFE mit guten Antihafteigenschaften für einfaches und fettarmes Braten
- ProCeraPlus: Der bewusste Antihaft-Profi – keramische Beschichtungstechnologie entwickelt ohne PFAS/PTFE mit besonders guten Antihafteigenschaften für komfortables und fettarmes Braten
Das Topfset EBONIC 5-tlg. ProNero
Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com
Quelle: ©RÖSLE