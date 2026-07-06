Doppelte Auszeichnung für STRASSER Steine: Fachhandel bestätigt Spitzenleistung

Im Lieferantenmonitor 2026 von Service & More erreichte das Mühlviertler Unternehmen den ersten Platz unter 34 Lieferanten im Möbelhandel. Zusätzlich wurde STRASSER Steine im Rahmen der MHK-Hauptversammlung 2026 in Salzburg mit dem MHK Excellence Award in der Kategorie Zubehör ausgezeichnet.

Der Lieferantenmonitor von Service & More basiert auf systematischem Händlerfeedback und bewertet zentrale Leistungsdimensionen im täglichen Zusammenspiel zwischen Lieferanten und Fachhandel. STRASSER Steine erreichte dabei in der Gesamtperformance 901 Punkte und damit Rang 1 von 34 Lieferanten im Möbelhandel. Gegenüber 2024 konnte sich das Unternehmen um 88 Punkte verbessern. Auch die Leistung des Außendienstes wurde sehr positiv bewertet. Mit 866 Punkten erreichte STRASSER Steine hier Rang 5 im Wettbewerbsvergleich und verbesserte sich gegenüber 2024 um 118 Punkte.

„Diese Ergebnisse freuen uns sehr, weil sie direkt aus dem Fachhandel kommen. Unsere Partner bewerten nicht einzelne Versprechen, sondern die Leistung, die sie tagtäglich erleben: Qualität, Verlässlichkeit, Betreuung, Abwicklung und Service. Dass STRASSER Steine hier so stark wahrgenommen wird, ist eine Auszeichnung für das gesamte Unternehmen“, sagt Johannes Artmayr, Geschäftsführer und Eigentümer von STRASSER Steine.

MHK Excellence Award erstmals in Österreich vergeben

Eine weitere Bestätigung erhielt STRASSER Steine bei der MHK-Hauptversammlung 2026 in Salzburg. Dort wurde erstmals in Österreich der MHK Excellence Award verliehen. STRASSER Steine wurde in der Kategorie Zubehör als Sieger gekürt. Entgegengenommen wurde der Award von Georg Rieger, Geschäftsleiter für Vertrieb bei STRASSER Steine.

Mit dem MHK Excellence Award würdigt die MHK-Gemeinschaft Industriepartner, die aus Sicht des Fachhandels durch Leistung, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit überzeugen. Bewertet wurden unter anderem Serviceleistungen entlang der Wertschöpfungskette, Lieferperformance, Produktqualität, Innovationskraft und partnerschaftliches Verhalten.

Georg Rieger (Mitte, Geschäftsleitung Vertrieb bei STRASSER Steine) übernimmt stellvertretend für das Unternehmen den MHK Excellence Award, Fotocredit: Christian Maislinger

Starke Bestätigung der Marktposition

Für STRASSER Steine sind beide Auszeichnungen ein starkes Signal aus dem Markt. Sie zeigen, dass die konsequente Arbeit an Produktqualität, Beratung, Abwicklung, Logistik, Außendienst und Service im Fachhandel wahrgenommen wird.

„Dieser Erfolg entsteht dort, wo viele Bereiche verlässlich ineinandergreifen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten jeden Tag einen wesentlichen Beitrag dazu, dass unsere Handelspartner STRASSER Steine als starken, zuverlässigen Partner erleben. Darauf sind wir stolz. Gleichzeitig ist es für uns ein klarer Auftrag, dieses Niveau zu halten und weiter auszubauen“, so Artmayr.

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: Strasser Steine