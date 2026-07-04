area30 2026: die wichtigsten neuheiten für ihr küchenstudio

Die area30 ist der zentrale Treffpunkt für den Küchenfachhandel. Hier erhalten Sie in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick der wichtigsten Neuheiten, Innovationen und Trends der Branche – kompakt, effizient und in angenehmer Atmosphäre.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich persönlich mit führenden Herstellern und Branchenpartnern auszutauschen, bestehende Kontakte zu vertiefen und erfolgreiche Geschäfte abzuschließen.

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long tuesday – 22. september 2026 bis 20 Uhr

Am Dienstag öffnet die area30 länger und schafft zusätzliche Gelegenheit für Gespräche, Networking und erfolgreiche Order.

area30 on stage

In 2026 erwartet Sie wieder ein attraktives Programm auf der Bühne, mit Themen die die Branche bewegen und dem Handel Wissenstransfer bieten.

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Weitere Informationen finden Sie unter www.trendfairs.de und unter www.area-30.de

Quelle: trendfairs