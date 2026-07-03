möbel austria/küchenwohntrends/CASA – 3 Messen – 1 Ticket

Das Messedoppel ist von Beginn an eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte mit 240 Austellern und Marken im Jahre 2025. 90% der Aussteller bezeichnen die Messe als idealen Branchentreffpunkt, wo gute Gespräche und nachhaltige Geschäfte in ansprechender Atmosphäre entstehen. Besucht wurde 2025 die Messe von 6856 Fachbesucher, davon 67% aus Österreich, 29% Deutschland.

Christopher Boss und Erich Gaffal präsentierten die Neuheiten des Messetriple

Eine starke Marke kehrt zurück

Die CASA zählt zu den traditionsreichsten Fachmessen der österreichischen Innenausstattungsbranche. Gemeinsam mit der küchenwohntrends und der möbel austria wird die CASA neu positioniert und zu einer modernen, zukunftsorientierten Plattform für hochwertige Raumausstattung und Wohnraumgestaltung weiterentwickelt.

Die CASA verbindet Tradition mit neuen Impulsen und schafft einen zentralen Treffpunkt für die Branche in der Halle 1.

Präsentation der CASA durch Messedirektor Andreas Ott vom Messezentrum Salzburg

Sonderfläche „Lebensraum“

Auf dieser Sonderfläche präsentieren sich Aussteller auf kompakten Raum und zeigen an 6 Beispielen wie gesamtheitliches Wohnen aussieht und sich die Aussteller sich über Qualität und Spezialisierung positionieren werden.

Interior Innovation Award

Auch 2027 wird dieser begehrte Award in 10 Kategorien am ersten Messetag überreicht.

Die Einreichung ist via online Tool vom 20.01 – 04.03.2027 möglich.

Messeparty am ersten Messeabend

Nach dem ersten Messetag wird mit einer Messeparty gefeiert inkl. Branchennetzwerken in entspannter Atmosphäre.

Ticketing

Jeder Austeller erhält einen TicketCode des Veranstalters, der den Besuchern einen kostenfreien Eintritt gewährt. Für den Aussteller ist dieser TicketCode unlimitiert und kostenlos.

Ein Ticket. Drei Messen.

Eine starke Branchenplattform für die gesamte Wohnbranche.

Für Aussteller bedeutet das:

– Zugang zu zusätzlichen Besuchergruppen

– neue Zielgruppen und Geschäftspotenziale

– höhere Reichweite und Sichtbarkeit

– branchenübergreifende Synergien

– ein Messeauftritt – drei starke Formate

Für Besucher bedeutet das:

– Zugang zu drei Fachmessen mit nur einem Ticket

– Inspiration entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wohnens

– mehr Innovationen, Trends und Networking

fakten

Messedatum: 28. bis 30. April 2027

Veranstaltungsort: Messezentrum Salzburg

Turnus: zweijährlich

Messedauer: 3 Tage

Specials: Podium Events, INTERIOR INNOVATION AWARD

Sondershow: lebensraum

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-austria.at und www.kuechenwohntrends.at und www.casa-messe.at

Quelle: trendfairs, MHC Cluster, MZS