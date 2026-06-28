Ausgezeichnete Markenkampagne: Petromax gewinnt German Brand Award 2026

Die Kampagne mit den Testimonials Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther ist „Winner“ in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Classic Campaign“. Nach der Auszeichnung mit der outdoor.markt-Trophy im Mai ist dies bereits der zweite Preis für ERLEBE DEIN DRAUSSEN.

Erfolgsfaktor Authentizität

Rausgehen, abschalten und unvergessliche Momente erleben: Im Mittelpunkt der Markenkampagne steht ein 20-sekündiger Imagefilm mit den Markenbotschaftern Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther, ergänzt durch Social-Media-Shorts. Authentisch, echt und ungeschönt begleiten die Spots die beiden langjährigen Freunde bei einem Tag in der Natur. Die Jury aus unabhängigen ExpertInnen sowie führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Markenstrategie, Kommunikation und Kultur würdigte insbesondere den authentischen Ansatz der Kampagne:

„In einem Markt, der Outdoor oft über Ausrüstung und Leistung erzählt, setzt Petromax mit ERLEBE DEIN DRAUSSEN einen anderen Fokus: Die Kampagne verankert die Marke in einem persönlichen Naturverständnis als Ausgleich zum digitalen Alltag. Der Spot mit Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther inszeniert Nähe und gemeinsame Erfahrung statt Prominenz. Über CTV, Social Media und POS erhält diese Haltung eine klare Form, die Reichweite, Wiedererkennbarkeit und Markenbild zusammenführt.“

Markenbekanntheit auf einem neuen Niveau

Mit ihrer authentischen Ansprache überzeugte die Kampagne nicht nur die Jury, sondern erzielte auch messbare Wirkung bei Reichweite und Markenwahrnehmung. Bereits kurz nach dem Start erreichte sie knapp 150 Millionen Impressions im Connected TV sowie auf Streamingplattformen in den Zielgruppen Family Life und Comfort Camp.

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung unserer Kampagne mit dem German Brand Award. Mit ERLEBE DEIN DRAUSSEN haben wir die Begehrlichkeit der Marke Petromax innerhalb definierter Konsumentengruppen merklich gesteigert. Allein der Traffic auf unserer Website stieg im Kampagnenzeitraum um 50 Prozent,“ sagt Frank Rommersbach, CEO der Petromax GmbH.

Der German Brand Award steht für exzellente Markenführung. Als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für ganzheitliche Markenarbeit im deutschsprachigen Raum setzt er neue Maßstäbe und liefert wichtige Impulse für die Herausforderungen moderner Markenführung. Die Brandkampagne von Petromax konnte sich unter knapp 1.700 Einreichungen aus 18 Ländern sowie aus nahezu allen Branchen und Unternehmensgrößen erfolgreich durchsetzen. Damit zählt sie zu den herausragenden Projekten des Wettbewerbs und unterstreicht die besondere Qualität und Wirkung der Marke. Die Preisverleihung fand am 26. Juni in Berlin statt.

Nils Merker (Head of Digital Marketing Petromax GmbH), Michael Kuhls (Head of Marketing Petromax GmbH), Frank Rommersbach (CEO Petromax GmbH), Markus Stelzle (Brand Pearls)

Weitere Informationen finden Sie unter www.petromax.de

Quelle: Petromax