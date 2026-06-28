TEAM 7 eröffnet runderneuerten Flagshipstore am Wiener Stubenring

Die umfassende Modernisierung markiert den größten Wandel des Stores seit seiner Eröffnung. Nach 15 Jahren wurde die gesamte Ausstellungsfläche von Grund auf erneuert. Entstanden ist eine inspirierende Erlebniswelt, die weit über die klassische Möbelpräsentation hinausgeht. „In unserem Store bieten wir eine vollständig inszenierte Erlebniswelt aus hochwertigem Naturholz, in der unsere Produktpalette realitätsnah präsentiert wird“, erklärt Store-Leiter Markus Noè. „Durch den engen Austausch mit der Produktion und das Wissen um die vielfältigen Design- und Umsetzungsmöglichkeiten können wir Räume optimal an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden anpassen und entsprechend individuell gestalten.“ Ein erfahrenes Team aus Einrichtungsberater:innen begleitet Kund:innen von der ersten Idee bis zum fertigen Wohnkonzept – millimetergenau geplant und auf Wunsch als modernste 3D-Visualisierung.

Georg Emprechtinger (TEAM 7 Eigentümer), Mirjam Wagner (Store-Leiterin Linz/Gebietsleiterin Österreich&München), Markus Noè (Store-Leiter Wien)

Im Mittelpunkt steht dabei ein ganzheitlicher Planungsansatz. Statt einzelner Möbelstücke zeigt TEAM 7 komplette Raumkonzepte, in denen Materialien, Farben, Licht und Textilien perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Besucher:innen erleben, wie harmonische Einrichtungslösungen und fließende Übergänge zwischen den Wohnbereichen entstehen – von der Küche über den Essbereich bis hin zum Wohn- und Schlafzimmer. Dabei spielen Architektur, Naturholz, Polstermöbel und Accessoires wie Leuchten und Textilien zusammen. Ergänzt wird die Ausstellung deshalb durch hochwertige Sofas von brühl sowie Leuchten von Vibia, Cangini & Tucci und Artemide. Für zusätzliche Wohnlichkeit sorgen Teppiche von Jordan, kymo und Object Carpet. Jedes Detail wurde sorgfältig kuratiert, um stimmige Raumkompositionen zu schaffen, die Inspiration für das eigene Zuhause liefern.

„Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden zeigen, wie ganzheitliche Wohnkonzepte entstehen, bei denen jedes Element mit dem nächsten in Dialog tritt“, so Markus Noè. Zu den Highlights der neuen Ausstellung zählt etwa die aktuelle nya Familie in der eleganten dunklen Holzart Eiche geräuchert. Tisch, Stühle und Beimöbel sind geprägt durch eine Designsprache zwischen organischen Rundungen und definierter Präzision. Dieser besondere Charakter der Familie zieht sich vom Ess- und Wohnbereich bis in die Küche und erzeugt dabei eine dynamische, zugleich ruhige und emotional ansprechende Ästhetik.

Im neu gestalteten Store wird darüber hinaus die Markenidentität von TEAM 7 unmittelbar erlebbar: Möbel aus nachhaltiger Forstwirtschaft, in Österreich gefertigt und mit reinem Naturöl veredelt, verbinden handwerkliche Präzision mit hohem Designanspruch und funktionaler Langlebigkeit. Seit Jahrzehnten steht das Unternehmen für echtes Naturholz in seiner konsequentesten Form – nachhaltig produziert, individuell geplant und auf die persönlichen Wünsche der Kund:innen zugeschnitten. Statt auf Lagerware setzt TEAM 7 ausschließlich auf eine auftragsbezogene Fertigung. Auf diese Weise ist jedes Stück ein mit Liebe zum Detail vollendetes Unikat.

Der Wiener Flagshipstore zeigt damit eindrucksvoll, wie zeitgemäße Wohnkultur heute gedacht wird. Naturholz bildet dabei stets den Ausgangspunkt, aus dem ganzheitliche Lebensräume entwickelt werden. So wird der Store am Stubenring 14 zu einem Ort der Inspiration, an dem persönliche Wohnträume Form annehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle: Team 7