Bastian Siglreithmaier ist neuer Abteilungsleiter der DOMOTEX

Seit dem 1. August 2026 verantwortet Bastian Siglreithmaier (29) als Global Director (Abteilungsleiter) die Fachmessen DOMOTEX, didacta, parts2clean und SurfaceTechnology GERMANY im neu gegründeten Geschäftsbereich „Fach- und Endverbrauchermessen“ bei der Deutschen Messe AG. In seiner Funktion berichtet er an Hendrik Rawe, Senior Vice President, Deutsche Messe. Die fachliche Führung der jeweiligen Messeteams verbleibt bei den bisherigen Projektleitungen: Annette Levy (DOMOTEX), Björn Schneeberg (didacta) und Ramtin Randjbar-Moshtaghin (parts2clean, SurfaceTechnology GERMANY). Die Projektleitungen berichten künftig an Bastian Siglreithmaier.

Siglreithmaier ist seit 2016 bei der Deutschen Messe und begann seine Laufbahn im Unternehmen mit einem dualen Studium. Es folgten verschiedene Funktionen im internationalen Vertrieb mit Verantwortung für Schlüsselkunden und Partner sowie für die Konzeption und Organisation internationaler Messebeteiligungen. Vor seinem Wechsel in die aktuelle Rolle verantwortete er im Global Business Development die strategische Weiterentwicklung des internationalen Geschäfts, die Erschließung neuer Geschäftspotenziale und den Aufbau neuer, weltweiter Veranstaltungsformate. Darüber hinaus absolvierte Siglreithmaier im Ausland (Amsterdam) einen Master of Science in Business with International Management.

„Wir freuen uns, dass Bastian Siglreithmaier die Abteilungsleitung für die Messen DOMOTEX, didacta, parts2clean und SurfaceTechnology GERMANY übernommen hat. Er kennt die Deutsche Messe und das Messegeschäft aus unterschiedlichen Perspektiven. Mit seiner Erfahrung in der Entwicklung von Geschäftspotenzialen und Messeformaten sowie seinem strategischen Blick bringt er hervorragende Voraussetzungen mit, um unsere Veranstaltungen gemeinsam mit den Projektleitungen und Teams konsequent weiterzuentwickeln, ihre Marktposition zu stärken und neue Wachstumspotenziale zu erschließen”, sagt Hendrik Rawe, Senior Vice President, Deutsche Messe AG.

Weitere Informationen und aktuelle Updates finden Sie unter: www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover