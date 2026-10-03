Elektrofachhandelstage 2026: Bewährter Branchentreff setzt neue Impulse

Von Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik und Telekommunikation über Foto & Video, Computer & Büro, Körperpflege & Gesundheit, Photovoltaik & Energiespeicher bis hin zu Smart Home & Security zeigten die Aussteller aktuelle Sortimente und Neuheiten für den Fachhandel. Das breite Angebot bot Fachbesuchern die Möglichkeit, sich direkt vor Ort über neue Produkte und aktuelle Entwicklungen in den unterschiedlichen Sortimentsbereichen zu informieren.



Alexander Kribus, Geschäftsführer der Messezentrum Salzburg GmbH, blickt auf die zwei Messetage zurück: „Wir ziehen eine sehr positive Bilanz der Elektrofachhandelstage 2026. Die vergangenen zwei Messetage haben erneut gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch für die Branche ist. Die positive Resonanz von Ausstellern und Besuchern bestätigt uns darin, mit diesem kompakten Format die richtige Plattform für Begegnung, Austausch und neue Impulse zu bieten“.

Gebündelte Präsenz des Elektro- und Elektronikfachhandels

Die langjährige Zusammenarbeit mit ElectronicPartner Austria, Expert Österreich und Red Zac Austria prägte auch die diesjährige Ausgabe der Elektrofachhandelstage. Gemeinsam mit dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), etablierten Ausstellern und erstmals teilnehmenden Unternehmen kamen unterschiedliche Marktteilnehmer im Design Center Linz zusammen.

Für EXPERT Österreich e.Gen ist die Messe „ein ganz wichtiger Fixpunkt im Jahr. Es ist die Möglichkeit, dass die Mitgliedsbetriebe auf sehr kompaktem Raum in sehr kurzer Zeit in Kontakt mit allen wesentlichen Industriepartnern kommen“, so Geschäftsführer Alfred Kapfer.

Die Bedeutung der Elektrofachhandelstage für die Branche betont auch ElectronicPartner Austria. Geschäftsführer Michael Hofer erklärt: „Für uns ist die Messe einer der wesentlichen Kontaktpunkte zu unseren B2B-Partnern. Hier ist ein großer Branchentreff entstanden, der sich über die Jahre entwickelt hat und für uns unverzichtbar ist“.

Auch für Red Zac spielt die Messe eine sehr wichtige Rolle in der Vertriebsstrategie: „Weil sie uns mit den Händlern verbindet. Es geht um die zwischenmenschlichen Gespräche, die wir hier führen. Die Elektrofachhandelstage sind eine kleine, kompakte, feine Messe – das ist genau das richtige Format“, beschreiben Geschäftsführerin und Vorständin Alexandra Mandl und Vertriebsleiter Danny Hick.

Messehighlights 2026: Auszeichnungen und Nachwuchs im Fokus

Ihre Premiere feierte die Green Choice Trophy, eine Auszeichnung für Produkte mit besonderen Nachhaltigkeitsmerkmalen. Eine unabhängige Fachjury bewertete die Einreichungen anhand der definierten Nachhaltigkeitskriterien Energieeffizienz, Verpackung und „Grüner Gedanke“. Mit der ersten Green Choice Trophy wurde das Vollvakuum-Gefriergerät FNXa 522i von Liebherr prämiert. Die innovative Vakuum-Perlit-Technologie BluRoX ersetzt herkömmlichen PU-Schaum bei der Isolierung, reduziert so den Energieverbrauch, schafft mehr Nutzvolumen und ermöglicht eine sortenreine Trennung und Wiederverwertung der eingesetzten Materialien.

Bei der People’s Choice Trophy waren erneut die Fachbesucher vor Ort gefragt: Sie stimmten während der Messe für ihr persönliches Produkt- oder Dienstleistungshighlight ab. Als Gewinner der People’s Choice Trophy 2026 setzte sich die Robotics-Serie von ElectronicPartner Austria durch. Das markenübergreifende Robotik-Ökosystem unterstützt Fachhändler dabei, Kompetenzen in Beratung, Installation und Service aufzubauen und neue Potenziale im wachsenden Robotikmarkt zu erschließen.

Auch der erstmals gemeinsam mit E&W veranstaltete Lehrlingstag setzte einen neuen Schwerpunkt. Rund 170 Lehrlinge nahmen an geführten Messerundgängen teil und lernten Unternehmen, Produkte und Berufsbilder aus nächster Nähe kennen. Beim anschließenden FUTURE OF SALES AWARD entwickelten die Teilnehmer eigene Verkaufsstrategien für ausgewählte Messeneuheiten und präsentierten die besten Konzepte in Live-Sales-Pitches vor Publikum.

In der erstmals umgesetzten Experience Lounge konnten die Besucher ausgewählte Produkte und Technologien der Aussteller direkt ausprobieren – zudem fand dort die Preisverleihung der Awards statt.

Erfolgreiche Messetage mit Fortsetzung im September 2027

Die Elektrofachhandelstage boten an zwei Tagen einen kompakten Überblick über aktuelle Themen des österreichischen Elektro- und Elektronikfachhandels.

Für Andreas Ott, Bereichsleiter Messen B2B der Messezentrum Salzburg GmbH, bestätigt der Ausstellerzuwachs die Bedeutung der Fachmesse für die Branche und zeigt zugleich das Potenzial des Formats: „Gerade in Zeiten eines immer stärkeren Onlinehandels braucht der stationäre Fachhandel Plattformen wie diese, um seine Stärken sichtbar zu machen: persönliche Beratung, Kompetenz, Service und das unmittelbare Erleben von Produkten“.

Die Ausgabe 2026 knüpfte damit an ihre Rolle als etablierter Branchentreff an und setzte zugleich neue Impulse für die kommenden Jahre.

Der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest: Am 24. und 25. September 2027 finden die Elektrofachhandelstage wieder statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrofachhandelstage.at

Quelle: MZS