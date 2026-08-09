BAU 2027 macht Branchenthemen mit neuen Markenbotschaftern sichtbar

Die BAU erweitert ihre Kommunikation um ausgewählte Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter aus unterschiedlichen Bereichen der Bauwirtschaft. Unter dem Namen „BAU Insider“ begleiten Persönlichkeiten aus Planung, Handwerk, Industrie, Digitalisierung, Bestandstransformation, serieller Sanierung und Baurobotik die Kommunikation zur Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme, die von 11. bis 15. Januar 2027 in München stattfindet.

Über ihre eigenen Kanäle und Netzwerke greifen die BAU Insider zentrale Themen der Messe auf, ordnen Entwicklungen aus ihrer fachlichen Perspektive ein und geben Einblicke in Fragestellungen, die die Branche derzeit bewegen. Damit ergänzt die BAU ihre klassische Messekommunikation um persönliche Stimmen aus der Praxis und trägt die Leitthemen der BAU 2027 gezielt in unterschiedliche Netzwerke.

„Die BAU lebt vom direkten Austausch zwischen den Akteuren der Branche und kann sich auch nur durch diesen weiterentwickeln. Mit den BAU Insidern möchten wir zentrale Themen der Messe noch greifbarer machen und zeigen, wo die Zukunft des Bauens bereits heute entsteht“ , betont Cornelia Lutz, Projektleiterin der BAU. „Unsere Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter bringen fachliche Expertise, Praxiserfahrung und eigene Netzwerke ein. Sie helfen uns, die Leitthemen der BAU 2027 aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten und den Dialog mit der Branche bereits im Vorfeld der Messe zu intensivieren.“

Perspektiven aus der Praxis

Die BAU Insider stehen für zentrale Zukunftsfragen der Bauwirtschaft: Wie lässt sich der Gebäudebestand intelligenter nutzen? Wie können digitale Technologien und industrielle Prozesse die Produktivität steigern? Welche Rolle spielen Handwerk, Mittelstand und Ausführung bei Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Qualität?

Sarah Dungs, Geschäftsführerin der Greyfield Group und Vorstandsvorsitzende des Verbands für Bauen im Bestand, bringt die Perspektive der Bestandstransformation ein. Ihr Fokus liegt auf der Frage, wie bestehende Gebäude weiterentwickelt, umgenutzt und als Ressource für die Zukunft verstanden werden können: „Die Zukunft des Bauens liegt nicht allein im Neubau. Entscheidend wird sein, wie wir mit dem umgehen, was bereits da ist, und ob es uns gelingt, Bestand als Chance für Klimaschutz, Stadtentwicklung und neue Nutzungskonzepte zu begreifen.“

Für die technologische Transformation der Branche stehen unter anderem Christoph Krause und Dr. Lena-Marie Pätzmann. Krause übersetzt Digitalisierung, KI und Automatisierung in konkrete Anwendungen für Bau- und Handwerksbetriebe. Pätzmann, Co-Founder und CEO von Sitegeist Robotics, richtet den Blick auf Robotik und Künstliche Intelligenz als Werkzeuge für sicherere und produktivere Baustellen: „Robotik verbindet Arbeitssicherheit mit Produktivität. Sie reduziert Gefährdungen auf der Baustelle und steigert gleichzeitig Qualität und Wirtschaftlichkeit. Die BAU 2027 zeigt, wie diese Zukunft des Bauens bereits heute Realität wird.“

Auch Handwerk, Mittelstand und Ausführung bilden einen Schwerpunkt der BAU Insider. Gerda Söhngen, Geschäftsführerin der KEIL Befestigungstechnik GmbH, steht für technische Qualität, Langlebigkeit und Innovationskraft im spezialisierten Mittelstand. Cehan San, Unternehmer und Berater im SHK-Handwerk, bringt die Perspektive der praktischen Umsetzung ein: „Das Handwerk ist einer der größten Hebel für Klimaschutz, Digitalisierung und echte Produktivität. Deshalb müssen wir sichtbarer, mutiger und moderner auftreten – nicht nur über Zukunft sprechen, sondern sie auf der Baustelle und beim Kunden konkret umsetzen.“

Weitere Perspektiven kommen von Julian Waning, Architecture Media Manager bei Gira, mit Fokus auf Architektur, Design und intelligente Gebäudetechnik, Romina Haller, Unternehmerin bei Haller Raumgestaltung, mit Blick auf modernes Ausbauhandwerk und Innenraumgestaltung, Emanuel Heisenberg, Gründer und CEO von ecoworks, mit dem Schwerpunkt serielle Sanierung sowie Bernhard Wolter, bekannt als Bernd der Baucoach, der Baupraxis, Produktwissen und handwerkliche Themen verständlich in seine Community vermittelt.

Aus der Branche für die Branche

Mit den BAU Insidern stärkt die BAU 2027 den Dialog mit unterschiedlichen Zielgruppen der Bauwirtschaft. Die Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter geben persönliche Einblicke, greifen Branchentrends auf und machen die Leitthemen der Messe praxisnah sichtbar – von Lebensraum im Wandel über Material & Ressource bis hin zu Digitalisierung & Produktivität sowie Klimaschutz & Klimaanpassung.

BAU 2027 macht Branchenthemen mit neuen Markenbotschaftern sichtbar

Weitere Informationen finden Sie unter www.bau-muenchen.com

Quelle:© Messe München GmbH