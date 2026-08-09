Wertgarantie und Einhell starten Zusammenarbeit

Wertgarantie erweitert durch die Zusammenarbeit mit Einhell sein Partnernetzwerk um einen Hersteller von Geräten rund um Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Zum Start stehen für Einhell-Konsumenten in Deutschland und Österreich der Basisschutz, der Komplettschutz sowie der Geräteschutz Komfort für die Produkte der Professional Linie zur Verfügung. Die Produkte können über die jeweiligen Webseiten direkt abgeschlossen werden. Ziel ist es, den Vertrieb in beiden Ländern so schnell wie möglich auch stationär auf den Fachhandel wie auch auf Bau- und Gartenmärkte auszuweiten. Zudem ist ein zeitnaher Rollout in weiteren Ländern geplant.

Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, sieht großes Potential in der Zusammenarbeit: „Mit Einhell gewinnen wir einen bekannten Partner für Geräte rund um Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit hinzu, der vor allem durch seine herausragende Akku-Technologie in unser nachhaltiges Konzept passt. Denn mit der Vermarktung unserer Produkte werden künftig auch mehr Geräte repariert und die Konsumenten vor anfallenden Kosten geschützt.“

Einhell steht seit über 60 Jahren für Werkzeuge und Geräte rund um Haushalt, Werkstatt, Garten wie auch Freizeit und hat sich dabei vor allem als Akku-Pionier einen Namen gemacht. Die Holding des Einhell-Konzerns ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. Mit der Vermarktung der Wertgarantie-Produkte Basisschutz, Komplettschutz sowie Geräteschutz Komfort stärkt das Unternehmen sein Serviceversprechen in Richtung Konsumenten und will sich damit noch deutlicher vom Wettbewerb absetzen.

„Mit Wertgarantie haben wir einen Partner gefunden, der unsere Überzeugung teilt, Produkte möglichst lange und nachhaltig nutzbar zu machen. Gerade bei Akku-Geräten wünschen sich Konsumenten neben leistungsstarker Technologie auch zusätzliche Sicherheit im Alltag. Durch die Zusammenarbeit können wir unseren Konsumenten einen noch besseren Service bieten und ihnen die Gewissheit geben, dass ihre Geräte oder ein Geräte-Set im Komplettschutz ohne Risiko und bei voller Kostenkontrolle schnell und unkompliziert abgesichert sind“, so Dr. Christoph Urban, Vorstand IT & Service der Einhell Germany AG. Foto: Einhell Germany AG

Basisschutz, Geräteschutz Komfort und Komplettschutz:

Der Basisschutz sorgt für eine verlängerte Absicherung eines Geräts, das nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistung um weitere drei Jahre geschützt ist. Es deckt dabei die Reparaturkosten bei Material-, Konstruktions- und Produktionsfehlern ab.

Beim Geräteschutz Komfort handelt es sich um ein Einmalzahlprodukt, das direkt an der Kasse abgerechnet wird und ebenfalls ein umfangreiches Leistungspaket bietet: Hier wird bei Neugeräten beispielsweise der Schutz vor Reparaturkosten durch Material-, Konstruktions- und Produktionsfehler – auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung – um 3 bzw. 5 Jahre verlängert. Darüber hinaus bietet dieses Paket auch umfassenden Schutz bei unsachgemäßer Handhabung.

Der Komplettschutz von Wertgarantie schützt Geräte umfangreich vor Reparaturkosten bei Schäden, die u.a. durch Fall oder Sturz, unsachgemäßer Handhabung oder Wasser-/Feuchtigkeit auftreten. Die monatliche Prämie hängt vom Kaufpreis des Produkts ab. Mit Hilfe der Premium-Option kann man Geräte zusätzlich u.a. vor Diebstahl schützen.

Mit Wertgarantie erhält die Einhell Professional Linie ein Upgrade, das vor Reparaturkosten schützt. Foto: Einhell Germany AG

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie.at

Quelle: Wertgarantie