Baumann group, besetzt Country Management Niederlande neu

Arjan Pronk, bislang im Außendienst für die Niederlande tätig, verlässt die baumann group, zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch. Das Unternehmen dankt ihm herzlich für seinen engagierten Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Mit Edwin Janssen gewinnt die kitchen family einen erfahrenen Branchenkenner für den niederländischen Markt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Küchenbranche und kennt den Küchenalltag aus unterschiedlichen Perspektiven. Seine beruflichen Wurzeln liegen in der Küchenfachberatung beim renommierten Studio Au Four in den Niederlanden. Anschließend wechselte er in den Vertrieb und war zuletzt im Außendienst bei Impuls Küchen tätig.

„Mit Edwin Janssen stärken wir unsere vertriebliche Ausrichtung in den Niederlanden gezielt weiter. Er bringt ein tiefes Verständnis für den Markt, hohe Serviceorientierung und viel praktische Branchenerfahrung mit. Damit passt er hervorragend zu unserem Anspruch, den Export strategisch weiterzuentwickeln und die internationale Ausrichtung der baumann group, konsequent auszubauen“, so Kai Menke, Geschäftsleitung Vertrieb der baumann group,.

Bis zum Start von Edwin Janssen stehen den niederländischen Handelspartnern weiterhin die gewohnten Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst sowie Leon Stevens und Kay de Heer zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauformat.de

Quelle: Baumann Group