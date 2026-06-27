Teambuilding am Brombachsee: So stärken Schüller- Auszubildende ihren Zusammenhalt

So ermöglicht das familiengeführte Unternehmen seinen Nachwuchskräften jedes Jahr ein großes Sommer-Event am Kleinen Brombachsee im fränkischen Seenland. Dort erwartet die Azubis auf dem Eventgelände „SAN-shine-CAMP“ ein buntes Tagesprogramm voll Spiel, Spaß und Infotainment.

Die Schüller Auszubildenden verbrachten mit ihren Ausbildern einen gemeinsamen Tag am Kleinen Brombachsee

Am 19. Juni 2026 verbrachten Auszubildende aus 15 verschiedenen Ausbildungsberufen mit ihren Ausbildern den Tag auf dem Eventgelände „SAN-shine-CAMP“ auf der Badehalbinsel Absberg am Kleinen Brombachsee – insgesamt 106 Teilnehmer kamen zusammen. Das Camp ist ein ganzjährig geöffnetes Outdoor- und Eventgelände mit einem großen Freizeitangebot wie Bogenschießen, Dart und Tischtennis.

Bereits zum 12. Mal in Folge nutzten die Schüller-Azubis das Gelände für ihr jährliches Sommer-Event. Das diesjährige Azubi-Event: ein abwechslungsreiches Programm mit Spaß, Kulinarik und Bewegung von Torwandschießen über Tischtennis bis hin zu Taekwondo. Auch ein Workshop mit einer Kriminaloberkommissarin der Kriminalpolizei Ansbach zum Thema „Gewalt und Zivilcourage“ war Teil des Programms. In Gruppenübungen und Rollenspielen brachte sie den Azubis die Themen Stärken der eigenen Haltung, Zusammenhalt bis Gewalteinschätzung näher.

Bei heißen Temperaturen war ebenfalls für ausreichend Abkühlung gesorgt

Verantwortung lernen, indem man Verantwortung übertragen bekommt

Um besonders engagierten Azubis eine Möglichkeit zu bieten, sich zu entfalten, hat Schüller das sogenannte Azubi-Orga-Team ins Leben gerufen. Auszubildende können sich freiwillig für das Team melden, um Events und Aktionen für die Schüller-Azubis mitzuorganisieren. Gemeinsam mit den Ausbildungsverantwortlichen des Unternehmens war das Azubi-Orga-Team maßgeblich an der Planung und Durchführung des großen Sommer-Events beteiligt.

Ein solches Team-Event stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern verbessert auch die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und schafft bleibende Erinnerungen. Es bietet den jungen Nachwuchstalenten eine gute Gelegenheit, den Einstieg ins Berufsleben leichter zu meistern. Zusätzlich prägen gemeinsame Erlebnisse die Kultur eines Unternehmens und verankern so die Schüller-Werte Mut, Verantwortung, Vertrauen und Wertschätzung fester. Es ist dem Küchenmöbelproduzenten ein Anliegen, diese Werte auf vielfältige Weise erfahrbar zu machen.

„Unser Azubi-Event im Sommer ist für uns jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Hier kommen alle Auszubildenden zusammen – auch die, die sich im Arbeitsalltag sonst kaum begegnen. Besonders schön ist zu sehen, wie viel Engagement aus den eigenen Reihen kommt: Unser Azubi-Orga-Team plant gemeinsam mit der Ausbildungskoordination das Event und kümmert sich eigenständig um alles – von der Essens- und Getränkebestellung bis hin zum Spielplan. Das stärkt nicht nur den Zusammenhalt, sondern zeigt auch, wie viel Verantwortung und Teamgeist unsere Azubis mitbringen“, erzählt Theresa Knoll, Ausbildungskoordinatorin bei Schüller.

Eine Perspektive für die Zukunft

Schüller bietet vielfältige Möglichkeiten zum Berufseinstieg: 15 verschiedene Ausbildungsberufe decken ein breites Spektrum ab vom Handwerk über Technik bis hin zu Verwaltung und IT. Neue Mitarbeitende sollen von der familiären Atmosphäre im Unternehmen profitieren und erhalten ein besonderes Onboarding-Programm.

Unabhängig vom Tätigkeitsbereich starten alle neuen Mitarbeitende bei Schüller mit einer umfassendenviertägigen Einarbeitungsphase in die unterschiedlichen Firmenbereiche – samt Betriebsführung, Workshops und Teambuildingmaßnahmen. So lernen sie nicht nur das vielfältige Produktspektrum kennen, sondern auch das Unternehmen. Zu den Vorteilen für alle Mitarbeitende gehören ferner die sogenannten Schüller Benefits, ein breitgefächertes Portfolio an Zusatzleistungen und Angeboten. Von Fahrradleasing über Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements bis hin zu Vorteilsprogrammen.

Freie Ausbildungsplätze für das Jahr 2026 sowie 2027 bietet das Unternehmen unter karriere.schueller.de

Fotos: Schüller Möbelwerk GmbH, Martin Siegordner