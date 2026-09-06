Bauwerk Parkett: neue Oberflächenbehandlung für stark beanspruchte Holzböden

Für stark frequentierte Bereiche entwickelt: Die neue B-Resist-Oberflächenbehandlung erreicht in der geprüften Ausführung Nutzungsklasse 33 und optimiert Parkett beispielsweise für den Einsatz in der hochbeanspruchten Gastronomie.

Echtes Holz bringt Wärme, Natürlichkeit und Wertigkeit in die Architektur. In stark frequentierten Objektbereichen setzt der Einsatz von hochwertigem Echtholz jedoch belastbare Nachweise zur Widerstandsfähigkeit voraus. Gefordert sind etwa eine hohe Verschleiss- und Stossbeständigkeit sowie Resistenz gegenüber intensiver Reinigung. Mit der neuen B-Resist-Oberflächenbehandlung bietet Bauwerk Parkett eine speziell für diese intensive Nutzung entwickelte Lösung. Ihre Einstufung in Nutzungsklasse 33 bestätigt die Eignung für intensiv beanspruchte gewerbliche Flächen.

Architekturschaffende, Planende und Verlegepartner erhalten mit B-Resist eine geprüfte Grundlage für den Einsatz von Parkett in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsflächen, Restaurants, Hotels, Schulen, Gesundheitsbauten, Büros und weiteren stark beanspruchten Bereichen.

„Mit B-Resist erweitern wir die Einsatzmöglichkeiten von Parkett im Objektbau deutlich“ , erläutert Patrick Hardy, CEO der Bauwerk Group. „Die nachgewiesene Nutzungsklasse 33 schafft Transparenz und gibt Planenden eine verlässliche Grundlage, um die natürliche Materialwirkung von Holz auch bei hohen funktionalen Anforderungen einzuplanen.“

Geprüfte Sicherheit für intensive Nutzung

Die unabhängigen Prüfungen durch das Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH in Dresden bestätigen die hohe Widerstandsfähigkeit von B-Resist bei Eindruckswiderstand, Verschleiss-, Mikrokratz- und Stossbeständigkeit. Bei der Stossbeanspruchung erreicht die geprüfte Ausführung die höchste Elastizitätsklasse EC3. Auch bei rollender Dauerbelastung zeigt sich die hohe Belastbarkeit: Nach 25.000 Umdrehungen mit weichen Stuhlrollen waren keine sichtbaren Schäden feststellbar. Damit eignet sich Parkett mit B-Resist für stark beanspruchte Bereiche in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsflächen, Gesundheitsbauten, Gastronomie und weiteren intensiv genutzten Objektbereichen. Auch für stark beanspruchte Bürogebäude oder öffentliche Bauten ist die neue Oberflächenbehandlung B-Resist von Bauwerk Parkett eine ideale Wahl Bei der chemischen Widerstandsfähigkeit erreicht B-Resist den höchsten Prüfgrad 5. Gegenüber den geprüften Substanzen, darunter diverse Lösemittel wie Aceton, Desinfektionsmittel, Essigsäure sowie Reinigungsmittel, zeigten sich keine Farb- oder Glanzveränderungen. Das ist besonders relevant in Gesundheitsbauten, öffentlichen Gebäuden und weiteren Bereichen mit regelmässigen professionellen Reinigungszyklen.

Natürlich in der Wirkung