Beckermann: Vorschau auf die Hausmesse 2026

Kairo OakPure

Mit neuen Modellen im Echtholzbereich hält ein durchgängiges Furnierkonzept Einzug. Die Farbauswahl steht künftig modellübergreifend für bewährte und neue Programme zur Verfügung. Mit

einem durchlaufenden Strukturverlauf über mehrere Fronten präsentiert Beckermann ein neues Qualitätslevel.

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wird auch das Modell Cleaf weiter ausgebaut. Das außergewöhnliche Gestaltungskonzept mit über 50 Holz-, Metall- und Fantasiedekoren wird

nochmals erweitert. Ein besonderes Highlight ist der erstmals verfügbare durchlaufende Strukturverlauf bei den Holzdekoren, der für ein besonders natürliches und hochwertiges Gesamtbild

sorgt.

Kairo OakPure Anrichte

Im Mittelpunkt steht bei Beckermann in diesem Jahr das Motto “Creating New Paths. Growing Together”. Gemeint ist, dass der enge Austausch mit dem Fachhandel im Focus steht, um gemeinsam

zukunftsfähige Produkte und Konzepte zu entwickeln – mit dem Ziel, Potenziale im Markt gemeinsam zu nutzen, neue Zielgruppen zu erschließen und langfristige Perspektiven für die Zukunft zu schaffen.

Besucher dürfen sich auf zahlreiche Neuheiten freuen, die ihre Wirkung erst im persönlichen Erleben vollständig entfalten. Überraschungen sind nicht nur im Produktbereich zu erwarten,

sondern auch im digitalen Service.

Kairo-Oak Chocolate

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de

Quelle: Beckermann