Bettensystem VarioSleep bei der JOKA Hausmesse in Schwanenstadt präsentiert.

Im Mittelpunkt standen der Impulsvortrag von Ski-Ass und Doppelweltmeisterin Lizz Görgl und die Präsentation des neuen JOKA Bettensystems VarioSleep. Mit einer attraktiven Auswahl an Unterbetten, Kopfhäuptern und Matratzen bietet VarioSleep zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. So entsteht ein Schlafsystem, das sich an unterschiedliche Ansprüche anpassen und in puncto Komfort, Design und Individualität keine Wünsche offenlässt.

Bevor das neue Bettystem von Joka präsentiert wurde, gab es einen kurzweiligen Impulsvortrag vom ehemaligen Ski-Ass und Doppelweltmeisterin Lizz Görgl. Dabei präsentierte sie ihr Buch „Die Magie des Flows“, und sprach über persönliche Potenzialentwicklung sowie die Entfaltung individueller Fähigkeiten. Mit ihren musikalischen Darbietungen begeisterte sie das Publikum und gab damit der Veranstaltung eine persönliche Note.

Mit dem neuen Bettsystem „VarioSleep“ bietet das Traditionsunternehmen JOKA eine große Auswahl und Kombinationsmöglichkeiten an Kopfhäuptern, Matratzen, Toppern und Unterbetten. Damit bietet JOKA seinen Kunden die Möglichkeit sich sein Bett individuell zu konfigurieren und anzupassen auf die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche.

Neben dem neuen Schlafsystem wurde gleichzeitig auf der Hausmesse das 105jährigen Bestehen des Familienunternehmens gefeiert. Durch eine hohe Qualität, einer Fülle an Innovationen und einem durch Generationen angereicherte Fach- und Marktwissen ist das Unternehmen zukunftsfit aufgestellt. Mit dem stetigen Blick in Richtung Zukunft werden weitere Produktentwicklungen und neue Wohnideen vorangetrieben.

„Daumen hoch“ für das neue Bettsystem VarioSleep von Liz Görggl und Anna Kapsasmer

Weitere Informationeo finden Sie unter www.joka.at

Quelle: JOKA