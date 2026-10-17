idd cologne 2026: Diese Showrooms und Stores sind mit dabei!

Neben den drei Aussteller-Locations Design Post Köln, WallStudio Cologne (2026 neu dabei) und machwerkhaus köln sind in diesem Jahr erneut ausgewählte Showrooms und Stores Teil des „urban-only“-Konzepts.

Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem: Bretz Store Köln, designdirektive, Fermob Köln, Jan Kath Design, Kartell, Laufen, MAGAZIN, Markanto Designklassiker, Occhio sowie Stoll Wohnbedarf + Objekt.

Ob neue Kollektionen entdecken, außergewöhnliche Interiors kennenlernen oder mit Branchenkolleg:innen bei Events und Netzwerktreffen ins Gespräch kommen: Die teilnehmenden Showrooms und Store-Partner schaffen zusätzliche Anlaufpunkte und laden dazu ein, hochwertige Marken und ihre Designs live vor Ort zu erleben.

Alle Locations der idd cologne und der Design Season sind kostenfrei zugänglich.

Neu 2026: Erstmals kooperieren idd cologne und Design Season Cologne.

Beide Events bleiben eigenständig, sind dabei aber über die Showrooms und Store-Partner miteinander verknüpft. Die Design Season Cologne startet bereits am 26. Oktober.

Marken entdecken

Welche Marken sind 2026 dabei? Lernen Sie die Aussteller und Partner der idd cologne kennen und sehen Sie auf einen Blick, an welcher Location sie diese finden.

Alles Wichtige für Ihren Besuch in einer App: Entdecken Sie Locations und Events, speichern Sie Ihre Favoriten, nutzen Sie wertvolle Networking-Features, planen Sie Ihre persönliche Route durch Köln.

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Wichtiger Hinweis zur Anreise mit dem ÖPNV

Vom 27. bis 31. Oktober 2026 kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Einschränkungen auf den Stadtbahnlinien 1 und 9. Bitte planen Sie für Ihre Anreise zur idd cologne und ORGATEC ausreichend Zeit ein und informieren Sie sich vorab über die aktuelle Fahrplanauskunft der KVB.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com/de

Quelle: Koelnmesse