Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten stehen vor der Tür und damit eine der wichtigsten Konsumphasen des Jahres. Doch die Stimmung bleibt angespannt: 80 Prozent der Konsument:innen rechnen mit weiteren Preissteigerungen, sechs von zehn sorgen sich darum, ihren bisherigen Lebensstandard nicht mehr halten zu können. Entsprechend wächst der Wunsch zu sparen wieder leicht. Ganz auf Konsum verzichten wollen die Menschen jedoch nicht: Sie gönnen sich weiterhin etwas, planen ihre Ausgaben aber bewusster und achten stärker auf Preise und Mehrwert. Das zeigt der aktuelle „Trend Check Handel“ des ECC KÖLN.

Aktionstage werden zur geplanten Einkaufsphase

Besonders deutlich wird das rund um Black Friday und Cyber Monday. Spontane Kaufentscheidungen verlieren an Bedeutung: Nur noch 15 Prozent derjenigen, die solche Händleraktionstage nutzen, schauen spontan, ob sie etwas kaufen möchten. Das sind acht Prozentpunkte weniger als 2025. Gleichzeitig beginnen 34 Prozent bereits im Vormonat, sich für mögliche Käufe inspirieren zu lassen. Auch die Preise haben die Konsument:innen frühzeitig im Blick: 74 Prozent beobachten diese bereits vor den Aktionstagen, um Angebote besser vergleichen zu können.

Weihnachten: Fast die Hälfte plant kleinere Geschenke

Auch beim Weihnachtsgeschäft schlägt sich die hohe Preissensibilität nieder. 60 Prozent der Konsument:innen geben an, Preise stärker zu vergleichen als je zuvor. 2025 waren es noch 54 Prozent. Gleichzeitig plant etwa jede:r Zweite (48 %), aufgrund der Preissteigerungen kleinere Geschenke zu machen. Ein Drittel ist derzeit sogar noch unsicher, ob überhaupt Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Gespart werden soll zudem beim weihnachtlichen Drumherum: 41 Prozent planen, ihre Ausgaben für Weihnachtsmarktbesuche zu reduzieren.

Kleine Belohnung trotz Preisdruck: Adventskalender bleiben gefragt

Dass trotz Preissensibilität kleine Extras gefragt bleiben, zeigt der Blick auf Adventskalender: 57 Prozent der Konsument:innen planen, einen zu verschenken, 44 Prozent möchten selbst einen kaufen. Dabei geht es auch um kleine Genussmomente: 55 Prozent sehen den Adventskalender als kleine Belohnung oder Self-Care im stressigen Alltag. Gleichzeitig bleibt der Preis entscheidend: Für 43 Prozent ist ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis das wichtigste Kaufkriterium. Bei knapperem Budget würden 44 Prozent auf eine günstigere Variante ausweichen, nur zehn Prozent ganz verzichten.

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Quelle: ECC KÖLN