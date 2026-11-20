v.l.: Melanie Thomas, Sabrina Hasselmann-Mester, Theodor & Angelika Greten, Sören Brüntgens (PLANT-MY-TREE)

Bereits seit mehreren Jahren verbindet der KüchenTreff-Verband die Förderung seiner Mitgliedsunternehmen mit einem besonderen Engagement: Für jede Online-Bewertung, die ein Mitgliedsunternehmen erhält, lässt der Verband einen Baum pflanzen. Damit verbindet KüchenTreff die Stärkung der Online-Reputation seiner Mitglieder mit einem konkreten Beitrag zur Aufforstung. Bei der Pflanzaktion in Friesoythe brachten die teilnehmenden Unternehmen und Unterstützer insgesamt 1.000 Douglasien und Rotbuchen in die Erde. Organisiert wurde die Aktion von PLANT-MY-TREE, das sich auf Baumpflanzungen und Aufforstungsprojekte in Deutschland spezialisiert hat.

Gemeinsam anpacken: KüchenTreff Friesoythe mittendrin

Die Pflanzaktion ist zugleich ein schönes Beispiel für den Zusammenhalt innerhalb des Verbandes. Mit Angelika und Theodor Greten vom Mitgliedsunternehmen KüchenTreff Friesoythe waren zwei engagierte Küchenprofis aus der Region vor Ort, die selbst tatkräftig zum Spaten griffen. Unterstützung erhielten sie von Sabrina Hasselmann-Mester, Lasse Nehls und Melanie Thomas aus der KüchenTreff-Verbandszentrale in Wildeshausen. „Unser Verband lebt davon, dass wir gemeinsam etwas bewegen. Deshalb freut es uns besonders, dass bei dieser Pflanzaktion nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus unserer Zentrale, sondern auch Mitglieder direkt vor Ort mit angepackt haben. Das zeigt, wie aus einer guten Idee durch gemeinsames Engagement etwas Bleibendes entstehen kann“, erklärt Melanie Thomas, Prokuristin bei KüchenTreff.

Kundenbewertungen, die mehr bewirken

Hinter dem Engagement steht ein einfaches Prinzip: Online-Bewertungen sind für den stationären Küchenfachhandel ein wichtiger Erfolgsfaktor. Sie schaffen Vertrauen, erhöhen die digitale Sichtbarkeit und geben potenziellen Kundinnen und Kunden Orientierung bei der Wahl ihres Küchenstudios. KüchenTreff verbindet diesen Mehrwert mit einem zusätzlichen Anreiz. Damit unterstützt der Verband seine Mitglieder nicht nur bei der Stärkung ihrer Online-Reputation, sondern fördert zugleich ein gemeinschaftliches Engagement über das Tagesgeschäft hinaus. „Eine Kundenbewertung ist zunächst einmal ein wertvolles Zeichen der Anerkennung für die Arbeit unserer Küchenstudios. Mit unserer Baumpflanzinitiative möchten wir daraus noch mehr machen. Jede einzelne Bewertung zählt – für unsere Mitglieder und für das gemeinsame Projekt“, so Melanie Thomas weiter.

Engagement, das weiterwächst

Die Pflanzaktion in Friesoythe zeigt, wie aus vielen kleinen Beiträgen etwas Größeres entstehen kann. Auch künftig möchte KüchenTreff mit der Initiative die Bedeutung von Kundenbewertungen stärken und weitere Baumpflanzungen ermöglichen. Denn gemeinsam lässt sich mehr bewegen – und aus jeder Bewertung kann etwas Neues wachsen.

Mehr Informationen unter: www.erfolgreich-mit-kuechentreff.de

Quelle: KüchenTreff