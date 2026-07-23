Blaupunkt gewinnt 3 Red Dot Awards und einen Plus X Award

Die Jury zeichnete gleich 3 Produkte in der Kategorie „Product Design“ aus: ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, die neue Weinschublade sowie die Tirreno Edition für Spülen und Armaturen. Zusätzlich wurde Blaupunkt mit dem Plus-X-Award „Beste Marke des Jahres 2026“ in der Kategorie Kochfelder geehrt.

Blaupunkt Weinschublade: anspruchsvolle Weinkühlung in modernem Format

Die Red Dot Jury zeichnet mit der Blaupunkt Weinschublade einen neuen Protagonisten im Bereich Weinkühlung aus. Die elegante Weinschublade bietet die Funktionalität eines vollwertigen Weinkühlschranks und kombiniert sie mit der kompakten Form einer Schublade. Bis zu fünf Flaschen finden in dieser modern designten Produktneuheit Platz, deren Temperatur sich flexibel und bedarfsgerecht zwischen 5 °C und 20 °C einstellen lässt. Die elektronische Öffnung sorgt für maximalen Komfort bei der Handhabung, während das gläserne Sichtfenster jederzeit einen Einblick in das gekühlte Weinensemble ermöglicht. Die Jury hob neben dem platzsparenden Konzept die klare Linienführung sowie die präzise Temperatursteuerung hervor – Eigenschaften, mit denen „diese Weinschublade klassische Weinkühlung in ein modernes Format“ übersetze.

Blaupunkt Tirreno: Zeitloses Design in edlen Farben für die Spüle

Mit der neuen, PVD-beschichteten Spüle Lago und der passenden Armatur Liro gewinnt Blaupunkt einen Red Dot Award im Bereich Spülendesign. Die edle PVD-Oberfläche der Spüle in den Farbtönen Dark Steel und Kupfer bietet eine erstklassige Materialqualität, die Kratzfestigkeit und eine hohe Resistenz gegen Flecken mit Farbfestigkeit und dauerhaftem Glanzeffekt verbindet. Das stilbewusst minimalistische Design bietet eine zeitlos moderne Ästhetik, die nicht nur mit Langlebigkeit punktet, sondern auch leicht zu pflegen ist. Gleiches gilt für die – ebenfalls PVD-beschichtete – Armatur Liro PO, die in Farbe und Materialität perfekt mit der Spüle harmoniert. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der einzigartigen Verbindung aus Ästhetik und Alltagstauglichkeit: „Blaupunkt Edition Tirreno ist eine stilvolle Spülenkombination, die durch ihre elegante Formensprache sowie die langlebigen Materialien zu überzeugen vermag“, erklärte die Jury in ihrer Urteilsbegründung.

Induktionskochfeld: Ästhetik trifft Funktionalität

Das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug IX80290ME, welches den dritten Red Dot Award gewonnen hat, ist Teil der neuen Blaupunkt Matt-Edition, welche eine elegante Optik mit alltagspraktischen Eigenschaften, wie der Reduktion von Fingerabdrücken und einer außergewöhnlichen Kratzfestigkeit, verbindet. Ein unauffälliges, verdecktes Bedienelement mit weißer LED-Beleuchtung, das im ausgeschalteten Zustand nicht sichtbar ist, steuert diskret sowohl die Koch- als auch die Absaugfunktionen und bewahrt dabei das klare Design des Kochfelds. Zusätzlich bietet das Kochfeld eine Doppel-Boost-Funktion für alle Induktionszonen, einen speziellen Cooking Chef Mode und eine Grillfunktion. Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, zwei Kochzonen flexibel zu einer großen Zone zusammenzufassen. „Mit matter Oberfläche, integrierter Absaugung und verdecktem Bedienkonzept verkörpert Blaupunkt 5IX80290ME konsequent reduziertes Küchendesign“, so die Jury.

Plus X Award – Beste Marke des Jahres 2026 in der Kategorie Kochfelder

Mit der Gesamtauszeichnung „Beste Marke des Jahres 2026“ der Plus X Jury hat Blaupunkt einen vierten Award gewonnen, der die Qualität der Blaupunkt Kochfelder insgesamt auszeichnet. Zu den Bewertungskriterien zählten technologische Leistungsfähigkeit, Anwenderorientierung, Verarbeitungsqualität und Designverständnis. Die Jury würdigt mit dem Award die gelungene Verbindung aus technischer Präzision, zeitgemäßem Design und hoher Alltagstauglichkeit, mit der Blaupunkt moderne Kochfeldlösungen entwickelt: „Mit leistungsstarker Technologie, durchdachten Funktionen und verlässlicher Qualität setzt die Marke Maßstäbe – und verdient damit die Auszeichnung als Beste Marke des Jahres 2026.“

Anerkennung, die motiviert

Olaf Thuleweit, Geschäftsführer von HK Appliances, zeigt sich hocherfreut über die Awards und unterstreicht ihren Motivationsfaktor: „Vier Auszeichnungen in einem Jahr sind für unser gesamtes Team eine besondere Bestätigung unserer Arbeit. Sie zeigen, dass unsere Produkte nicht nur durch ihr Design überzeugen, sondern auch durch ihre Funktionalität und den Mehrwert, den sie im Alltag bieten. Dieser Erfolg spornt uns an, weiterhin mit Leidenschaft Lösungen zu entwickeln, die das Küchenerlebnis unserer Kunden bereichern.“

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen