Herbstaktion bei Leifheit: Doppelte Wischpower für mehr Kaufanreize am POS

Einfache Umsetzung entlang der gesamten Handelskette

Mit der On-Pack Promotion setzt Leifheit bewusst auf eine einfache und kundenfreundliche Mechanik. Der zusätzliche Wischbezug erweitert den funktionalen Nutzen des Produkts unmittelbar und macht den Vorteil bereits am Regal deutlich sichtbar. Der direkte Mehrwert erleichtert die Kaufentscheidung und stärkt die Attraktivität der Aktionsprodukte am POS.

Neue Impulse und sichtbarer Mehrwert stärkt die Kaufentscheidung

Der zusätzliche Ersatzbezug erhöht den wahrnehmbaren Produktnutzen und macht den Mehrwert bereits am Regal sichtbar. Mit wechselnden Promotionsmechaniken setzt Leifheit zudem gezielt neue Kaufanreize und sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit am Point of Sale.

Die Herbstpromotion verbindet einen unmittelbar erkennbaren Verbrauchervorteil mit einer effizient umsetzbaren On-Pack-Mechanik. Da die Zugabe bereits Bestandteil des Aktionspakets ist, lässt sich die Promotion ohne zusätzlichen Prozess- oder Logistikaufwand in bestehende Handelsabläufe integrieren.

Für eine aufmerksamkeitsstarke Inszenierung am POS wird die Aktion durch Displays und weiteres Werbematerial begleitet. Ergänzend kommen in ausgewählten Märkten Promotion-Teams zum Einsatz, die die Bodenreinigungssysteme von Leifheit live demonstrieren und zum Produkttest einladen. Im persönlichen Beratungsgespräch können sie gezielt auf individuelle Reinigungsanforderungen eingehen und Verbraucher bei der Auswahl der passenden Lösung unterstützen.

Aktionsprodukte im Überblick

Die Herbstpromotion umfasst ausgewählte Bodenreinigungslösungen aus dem Leifheit Sortiment. Dazu zählen das Set CLEAN TWIST M Ergo micro duo, das Set Profi XL Mobile, die Bodenwischer Profi XL micro duo in den Ausführungen Stahl und Alu sowie das Set Disc Mop. Ebenfalls Teil der Aktion ist das Set Power Clean, das erstmals mit einem zusätzlichen Staubbezug angeboten wird. Je nach Aktionsprodukt erhalten Käuferinnen und Käufer einen passenden Ersatzbezug für die Trocken- oder Nassreinigung direkt mit dazu.

Weitere Informationen zu den Produkten von Leifheit finden Sie unter www.leifheit.at.

Quelle: LEIFHEIT