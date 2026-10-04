Compass Talks 2027: Neue Impulse für die Zukunft der globalen Konsumgüterbranche

Nach der erfolgreichen Premiere 2026 gehen die Compass Talks als internationaler KMU-Treffpunkt der Konsumgüterbranche in die zweite Runde. Unter dem Leitmotiv „Envisioning the Future of the Global Consumer Goods Market“ beleuchten internationale Topspeaker*innen aktuelle Marktdaten und vor allem Strategien für Wettbewerbsfähigkeit, Transformation und Wachstum.

„Die Herausforderungen der internationalen Konsumgüterbranche sind komplex – umso wichtiger sind Orientierung, Austausch und konkrete Beispiele dafür, was bereits funktioniert. Mit den Compass Talks bringen wir internationale Perspektiven aus Wirtschaft, Handel und Politik zusammen und richten den Blick bewusst nach vorne: faktenbasiert, lösungsorientiert und mit dem Mut, neue Wege zu denken“, sagt Julia Uherek, Bereichsleiterin Consumer Goods Fairs, Messe Frankfurt.

Bereits zugesagt haben Dr. Henning Bergmann (Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Kooperierender Mittelstand), Dr. Ralf Deckers (Bereichsleiter Strategic Insights & Analytics am IFH KÖLN), Dr. Peter Domma (CEO Dining & Lifestyle und Chief Digital Officer bei Villeroy & Boch), Philipp von Ludowig (Brand Director Leuchtturm1917), Tina Norden (Principal bei Conran and Partners), Jakob Wulff Moeskjær (CEO von Creativ Company) sowie Johan Van Maercke (CEO von Goodwill). Durch das Programm führt die international erfolgreiche Moderatorin Mounia Berrada-Gouzi.

Highlight: Dr. Anne-Laure Le Cunff setzt den Schlussimpuls

Was, wenn nicht Gewissheit, sondern Neugier der bessere Kompass für die Zukunft ist? Mit Anne-Laure Le Cunff, Neurowissenschaftlerin, Unternehmerin und Gründerin von Ness Labs, setzen die Compass Talks zum Abschluss auf einen inspirierenden Perspektivwechsel. Ihre Closing Keynote zeigt, wie experimentelles Denken und die Bereitschaft zu lernen dabei helfen können, auch unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben und neue Möglichkeiten zu erkennen. Gerade in einer Zeit, in der geopolitische Veränderungen, neue Konsumlogiken und technologische Entwicklungen Unternehmen immer wieder vor neue Entscheidungen stellen, vermittelt ihr Ansatz eine optimistische Botschaft: Zukunft muss nicht vorhersehbar sein, um sie aktiv gestalten zu können.

Von der Standortbestimmung zu konkreten Lösungen

Wer die richtige Richtung einschlagen will, braucht zunächst ein klares Bild der Ausgangslage. Die neuesten Ergebnisse des globalen Branchenindex von IFH KÖLN und Messe Frankfurt geben Einblick in die aktuelle Stimmung der internationalen Konsumgüterbranche und liefern Impulse für die Diskussionen.

Wie können Handel und Industrie in einem zunehmend volatilen globalen Umfeld wettbewerbsfähig bleiben? Wie verändern sich Konsum und Kundenerwartungen? Und warum werden Experience und Emotion zunehmend zu Businessfaktoren? Neben diesen strategischen Fragen richten die Compass Talks den Blick auf konkrete Lösungen aus der Unternehmenspraxis. In den Global Success Stories zeigen internationale Unternehmen in kompakten Impulsen, was bereits heute funktioniert – von internationaler Expansion über Community Building bis hin zu neuen digitalen Vertriebswegen und Live-Shopping.

Jetzt vormerken: 28. Januar 2027, Start 14 Uhr

Die Teilnehmerzahl der Compass Talks ist begrenzt, der Einlass erfolgt nur mit entsprechendem Ticket. Weitere Informationen, Speaker*innen und Programmdetails werden fortlaufend auf der Website veröffentlicht.

Am 28. Januar 2027 starten die Compass Talks um 14 Uhr: Internationale Topspeaker*innen diskutieren Wettbewerbsfähigkeit, Konsumwandel und erfolgreiche Geschäftsmodelle. Highlight zum Abschluss ist die Keynote von Dr. Anne-Laure Le Cunff

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027

Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com und unter www.christmasworld.messefrankfurt.com oder unter www.creativeworld.messefrankfurt.com

Quelle. Messe Frankfurt