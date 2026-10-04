LEICHT präsentiert die Kollektion 2027

ORLANDO in „licht eiche“

ORLANDO ist eine geprägte Oberfläche in verschiedenen Holzdekoren für eine natürliche Haptik. Das sichtbare Furnierbild läuft ohne Versatz über die gesamte Höhe eines Möbels. Die neue Ausführung „licht eiche“ übersetzt den Charakter der Holzreproduktion in eine helle, fein gezeichnete Kunststofffront. Sie unterstützt ruhige Flächenbilder und lässt sich mit zurückhaltenden leisen Farbtönen ebenso kombinieren wie mit kontrastierenden Akzenten.

SYNTHIA in „mogano teak“

SYNTHIA ist ebenfalls eine Kunststofffront und arbeitet mit ausdrucksstarken Holzdekoren. „mogano teak“ erweitert das Programm um einen dunklen, tabakfarbenen Ton mit markanter Zeichnung. Die Oberfläche verleiht vor allem Hochschrankzeilen und Inseln visuelle Tiefe, ohne den Entwurf zu beschweren. In Verbindung mit hellen Arbeitsflächen oder metallisch wirkenden Details entsteht eine ausgewogene Spannung zwischen Wärme und Präzision.

METURO in „bronze“

METURO steht für metallisch anmutende Oberflächen. Mit „bronze“ erhält die Front aus Acrylglas eine warme Nuance, deren zurückhaltender Schimmer je nach Lichteinfall variiert. Die Farbe verbindet eine klare Gestaltung mit wohnlicher Tiefe und eignet sich für flächige Planungen ebenso wie für gezielte Akzente. Besonders im Zusammenspiel mit Holz oder hellen Steinbildern entfaltet „bronze“ eine differenzierte Materialwirkung.

Arbeitsplattendekor „Taj Mahal“

Mit „Taj Mahal“ führt LEICHT ein neues Arbeitsplattendekor ein, das die Anmutung des gleichnamigen Natursteins in einer hochwertigen Schichtstoffoberfläche interpretiert. Das Dekor greift die helle, fein durchaderte Optik des edlen Natursteins auf und überträgt sie in eine pflegeleichte, planungssichere Ausführung. Die ruhige Zeichnung unterstützt großzügige Flächen und fügt sich ebenso in helle Holzkonzepte wie in Kombinationen mit dunkleren Fronten ein. Damit wird eine steinartige Optik für vielseitige Küchenarchitekturen zugänglich.

Erweiterte Aufsatzanlage mit Falteinschubtüren

Die Falteinschubtüren-Aufsatzanlage erweitert die Möglichkeiten, Arbeitsbereiche bei Bedarf sichtbar zu machen oder geschlossen in die Küchenarchitektur zu integrieren. Die Fronten lassen sich seitlich einschieben, sodass Geräte und Stauraum frei zugänglich werden, während die Anlage im geschlossenen Zustand als ruhige Fläche erscheint. Geplant werden kann sie mit zwei bis vier Türen in Breiten von 120 bis 280 cm. Für die Montage stehen zwei Varianten zur Verfügung: aufgesetzt mit um die Arbeitsplattenstärke gekürzten Schränken und korpustiefer Arbeitsplatte oder auf einer bündig geplanten Arbeitsplatte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT