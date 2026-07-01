Der Fahrplan zur SICAM 2026

Diese Initiativen tragen dazu bei, die internationale Besucherbasis der Messe Jahr für Jahr zu erweitern, und führen häufig zu organisierten Delegationen sowie Besuchen von Einkäufern und Branchenexperten, die zur SICAM kommen, um die vielfältige Welt der Zulieferprodukte für die Möbel- und Einrichtungsindustrie zu entdecken.

Am 12. und 13. Mai hat das Team der SICAM am „Inside Gipfel“ in München teilgenommen; vom 30. Juni bis zum 3. Juli ist es auf der ForMóbile in São Paulo (Brasilien) vertreten; und vom 25. bis 28. August wird das Team der SICAM in Atlanta auf der IWF (International Woodworking Fair) präsent sein.

ADI: Vom Entwurf zur Realität!

Ein neues Kapitel beginnt für das Projekt ADI Friuli Venezia Giulia – eine Initiative, die aus dem Wunsch heraus entstand, jungen Menschen die Welt des Designs und der Möbelfertigung näherzubringen, und die bereits im dritten Jahr in Folge von der SICAM ausgerichtet und unterstützt wird.

Das diesjährige Programm, das traditionsgemäß am Freitag, dem 23. Oktober, stattfindet, ist von besonderer Bedeutung. Erstmals geht die Veranstaltung über reine Information und vertiefende Diskussionen hinaus: Ausgewählte Studentenprojekte werden tatsächlich realisiert, da sich einige ausstellende Unternehmen – zugleich Sponsoren der Initiative – dazu entschlossen haben, Projekte umzusetzen, die auf der SICAM 2025 präsentiert wurden.

5. Kiew International Furniture Summit

Am 19. und 20. Oktober veranstaltet die SICAM den „Kyiv International Furniture Summit“. Die Veranstaltung, die nun bereits zum fünften Mal stattfindet, wird zum zweiten Mal im Rahmen der internationalen Fachmesse für Möbelkomponenten, Zubehör und Zulieferprodukte bei Pordenone Fiere abgehalten.

Die zweitägige Veranstaltung bietet eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung zwischen SICAM-Ausstellern sowie Architekten, Innenarchitekten und Möbelherstellern aus ganz Zentralasien. Mehr denn je setzen sich diese Fachleute heute mit dem Mehrwert auseinander, den gutes Design für jedes Umfeld bieten kann.

Die Ausstellerliste der SICAM finden Sie hier: Exhibitors‘ list



Wichtig ist die Vorabregistrierung. Diese finden Sie unter folgendem Link: Online registration



Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das Team der SICAM uinter folgendem Link: Contact us

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it/en

Quelle: SICAM