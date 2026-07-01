Nach gelungener spoga+gafa 2026: Messe bleibt auch künftig im Juni

Aufgrund des sehr positiven Feedbacks, veränderten Liefer- und Orderrhythmen sowie des Wunsches der Branche nach Konstanz wird die spoga+gafa auch künftig im Juni stattfinden.

Nach drei Messetagen zieht die spoga+gafa 2026 eine positive Bilanz. Vom 22. bis 24. Juni brachte die weltweit führende Fachmesse für Gartenlifestyle und BBQ die internationale Grüne Branche in Köln zusammen. Die diesjährige Durchführung im Juni wurde von Ausstellern, Handel und internationalen Marktpartnern positiv aufgenommen. Insbesondere die hohe Qualität der Gespräche fiel auf: Viele Aussteller berichteten von einem zielführenden Austausch mit relevanten Entscheiderinnen und Entscheidern aus dem internationalen Handel und erfolgreichen Geschäftsabschlüssen.

Gleichzeitig zeigte sich in vielen Gesprächen mit Ausstellern, dass sich Marktbedingungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in den vergangenen Monaten durch anhaltende globale Konflikte und international gestörte Lieferketten spürbar verändert haben. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld wächst der Wunsch nach Beständigkeit und Funktionalität. Vor diesem Hintergrund wird die spoga+gafa auch künftig im Juni ausgerichtet. Die nächste Ausgabe findet vom 15. bis 17. Juni 2027 in Köln statt. Die Entscheidung basiert auf zahlreichen Gesprächen mit Ausstellern, Verbands- und Handelspartnern sowie Branchenvertreterinnen und -vertretern, die während der diesjährigen Veranstaltung in Köln geführt wurden. Ziel ist es, der Branche auch künftig einen stabilen, international etablierten Termin mit hoher Planungssicherheit zu bieten.

Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH, sagt: „Die spoga+gafa 2026 hat gezeigt, wie wichtig persönlicher Austausch und internationale Kontakte gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld sind. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit wächst in der Branche der Wunsch nach Kontinuität und einem bewährten Messeformat. Der Erfolg der diesjährigen spoga+gafa hat uns darin bestärkt, Stabilität zu schaffen und der Branche mit dem Termin im Juni auch künftig einen international bereits etablierten Treffpunkt zu bieten.“

„Die Rückmeldungen unserer Mitgliedsunternehmen und zahlreicher weiterer Marktteilnehmer während der spoga+gafa waren eindeutig: Für einen Großteil der Unternehmen der Grünen Branche ist der Termin im Juni unter den aktuellen Rahmenbedingungen die richtige Wahl. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Koelnmesse diese Stimmen ernst genommen, den intensiven Dialog mit der Branche gesucht und die notwendige Flexibilität bewiesen hat. Die spoga+gafa ist ein wichtiger Treffpunkt für unsere Branche und liegt uns als Verband sehr am Herzen”, ergänzt Anna Hackstein, Geschäftsführerin des Industrieverband Garten (IVG).

Neue Formate und Themenwelten greifen Branchentrends auf

Unter dem Titel „growing forward“ präsentierte sich die spoga+gafa 2026 mit einer weiterentwickelten Hallenstruktur, klar definierten Themenwelten und neuen Formaten. Damit schuf sie wichtige Räume für Zusammenkunft und Austausch der Communities, zusätzliche Orientierung und reagierte gezielt auf die Anforderungen eines sich wandelnden Marktes.

POS-Inspiration bot die Fachmesse insbesondere mit der Sonderfläche „Outdoor Adventure“ sowie der Sonderschau „Grow Anywhere“, die anhand realitätsnaher Wohnsituationen vom Micro-Balkon bis zur großzügigen Terrasse aufzeigte, wie sich urbane Außenflächen attraktiv gestalten lassen. Auf der „Digital Garden Stage“ standen digitale Lösungen, Retail-Konzepte und Zukunftsthemen im Fokus. Auch im BBQ-Bereich setzte die Messe neue Akzente: Formate wie der „Flavour Market“, die „Pitmaster Stage“ sowie die Außenfläche „Pit & Pitch“ griffen Trends rund um Outdoor Cooking und Food auf und luden zum Verweilen ein. Der „Garden Sourcing Hub“ erleichterte zudem über alle Themenwelten hinweg die Orientierung im internationalen Beschaffungsumfeld.

Zahlreiche Networking-Formate, Vorträge, Panels und Guided Tours förderten zusätzlich den fachlichen Austausch zwischen Handel, Industrie, Creators und internationalen Marktpartnern.

Führende Handelsunternehmen in Köln vertreten

Die spoga+gafa 2026 zog erneut zahlreiche internationale Handelsunternehmen nach Köln. Zu den vertretenen Unternehmen gehörten unter anderem Action, Aldi, Amazon, BBQ Land, B&Q, Begros, British Garden Centres, Bunnings, Carrefour, Costco, Dehner Gartencenter, Dobbies Garden Centres, EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft, Europa Möbel Verbund, Fritz Berger, GIGA-Einkaufsverband, Globus Baumarkt, Grillfürst, home24, Hornbach, Intratuin, Jumbo, Kesko, Kingfisher, Lidl, Lowe’s, Makro / Metro Cash & Carry, Maxeda, SEGMÜLLER, Mr. Bricolage, OBI, REWE Group, Sainsbury’s / Argos, Sam’s Club, Schaffrath, Silvan, Tchibo, TJ Morris, toom, Walmart, Wayfair, Wickes, XXXLutz und ZEB Zentraleinkauf Baubedarf.

Aussteller bewerten Gesprächsqualität positiv

Viele Aussteller bewerteten insbesondere die Qualität der Gespräche und die Relevanz der Kontakte positiv.

Deborah Peltenburg, Commercial Director von Capi Europe BV, sagt: „Auf der spoga+gafa geht es uns um weit mehr als nur die Präsentation unserer Produkte. Die Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, bestehende und potenzielle Handelspartner aus aller Welt persönlich zu treffen. Diese Gespräche helfen uns, die Bedürfnisse des Marktes besser zu verstehen, Ideen auszutauschen und langfristige, auf Vertrauen basierende Beziehungen aufzubauen. Der internationale Charakter der spoga+gafa in Verbindung mit dem direkten Austausch mit Fachleuten aus der Branche macht sie für uns zu einer unverzichtbaren Plattform.”

Auch im Segment Living-Möbel wurde die Messe positiv bewertet: „Die diesjährige spoga+gafa hat unsere Erwartungen wirklich übertroffen. Es war eine der besten Messen der letzten Jahre, mit vielen hochkarätigen Besuchern und begeisterten Reaktionen auf unsere komplett neue Kollektion. Für uns ist es immer eine großartige Gelegenheit, direkt mit dem Markt in Kontakt zu treten, internationale Kunden zu treffen und neue Partnerschaften zu knüpfen,” erklärt Frits Wolf, Geschäftsführer von 4 Seasons Outdoor BV.

Die neue Themenwelt Outdoor Adventure stieß ebenso auf positive Resonanz: „Outdoor Adventure verfolgt einen ganzjährigen Ansatz und ist deshalb auch für die zweite Jahreshälfte von großer Relevanz für den Handel. Auf der spoga+gafa 2026 haben wir nicht nur unsere Innovationen für 2027, sondern auch unsere Neuheiten zur umgehenden Auslieferung in diesem Jahr erfolgreich präsentiert,“ sagt Frank Rommersbach, Geschäftsführer der Petromax GmbH.

Auch aus dem Bereich BBQ kam ein klares Signal für die Zukunft: „Die spoga+gafa ist für uns eine zentrale Plattform, um sowohl internationale als auch nationale Handelspartner zu treffen, wertvolle Marktimpulse aufzunehmen und unsere Produktneuheiten einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Der Termin im Juni hat sich bewährt und schafft aus unserer Sicht ideale Voraussetzungen für erfolgreiche und zielgerichtete Geschäftsgespräche,“ unterstreicht Nils Cala, Vorstand der Enders Colsman AG.

Die spoga+gafa 2026 in Zahlen

An der spoga+gafa 2026 beteiligten sich rund 1.350 Aussteller aus 50 Ländern. Der Auslandsanteil betrug 92 Prozent. Rund 23.500 Fachbesucherinnen und -besucher aus 112 Ländern kamen zur spoga+gafa 2026, der Auslandsanteil lag bei 66 Prozent. Zu den wichtigsten Besucherländern zählten nach Deutschland u. a. Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande und Polen.

Die nächste spoga+gafa findet von Dienstag bis Donnerstag, 15. bis 17. Juni 2027, in Köln statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse