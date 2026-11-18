Die deutsche Möbelindustrie befindet sich weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld. In den ersten neun Monaten dieses Jahres setzten die hiesigen Hersteller laut vorläufiger amtlicher Statistik rund 11,4 Milliarden Euro um, 2,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

„Unsere Hersteller bekommen das unverändert schwache Konsumklima zu spüren“, berichtet Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der Deutschen Möbelindustrie. Für Druck sorgten außerdem die steigenden Kosten, die wachsende Importkonkurrenz aus Asien, der stockende Wohnungsbau sowie höhere regulatorische Anforderungen.

Auf dem Heimatmarkt sank der Umsatz von Januar bis September 2026 um 4 Prozent auf rund 7,4 Milliarden Euro. Als stabil erwies sich dagegen das Auslandsgeschäft mit rund 4 Milliarden Euro Umsatz (plus 0,1 Prozent). Die Exportquote kletterte in der Folge um einen Prozentpunkt auf gut 35 Prozent.

Von den einzelnen Sparten konnten lediglich die Küchenmöbelproduzenten einen kleinen Umsatzzuwachs von 1 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro verbuchen. Im Segment der sonstigen Möbel (darunter Wohn-, Ess- und Schlafzimmermöbel) kam es zu einer Einbuße von 5,2 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro. In der Polstermöbelindustrie gab der Umsatz um 10 Prozent auf 594 Millionen Euro nach. Die Büro- und Ladenmöbelproduzenten setzten rund 2,9 Milliarden Euro um (minus 2,7 Prozent). Das Segment Matratzen blieb mit rund 300 Millionen Euro um 4,8 Prozent hinter dem Vorjahr zurück. Die Zahl der deutschen Möbelproduzenten (mit 50 und mehr Beschäftigten) schrumpfte in den ersten drei Quartalen auf 373 Betriebe (minus 6,2 Prozent); beschäftigt wurden 64.755 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (minus 5,4 Prozent).

„Die Belebung des Wohnungsbaus muss ganz oben auf die politische Agenda“, fordert Kurth. „Wo weniger gebaut und umgezogen wird, sinkt der Bedarf an neuen Küchen und Möbeln.“ Über beschleunigte Genehmigungsverfahren hinaus müssten die Investitionsbedingungen für den Wohnungsbau spürbar verbessert werden, etwa durch attraktivere Förderprogramme, niedrigere Baunebenkosten, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten sowie bessere Finanzierungsmöglichkeiten für private Wohneigentümer. Mit Blick auf den wachsenden internationalen Konkurrenzdruck pocht Kurth zudem auf eine wirksame Marktüberwachung und Reglementierung von Drittstaatenimporten.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt der Verbandsgeschäftsführer die bisherige Prognose, der zufolge ein Umsatzrückgang von rund 3 Prozent erwartet wird. Noch zeichne sich keine spürbare Belebung der Möbelnachfrage ab.

Weitere Informationen unter www.moebelindustrie.de und www.vhk-herford.de

Quelle:VDM