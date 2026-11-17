Zum 65-jährigen Bestehen präsentiert ROM auf den Möbelmessen in Brüssel und Paris neue Modelle, Bezugsmaterialien und viele Innovationsthemen für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Das belgische Unternehmen bezeichnet das Paket als das umfangreichste seiner Firmengeschichte. Unter dem seit 1961 geltenden Leitgedanken „Passion : créer“ diversifiziert ROM zugleich sein Portfolio: Klar profilierte Marken, vielfältige Ausstattungen und unterschiedliche Preissegmente sollen zusätzliche Zielgruppen erschließen und dem Fachhandel neue Beratungs- und Verkaufsargumente bieten. Mit dieser breiteren Aufstellung reagiert ROM auch auf die aktuelle Marktlage.

„Seit 65 Jahren steht ROM für die Leidenschaft, Sofas zu entwickeln, die zu den Menschen passen. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, aber genauso wichtig ist uns der Blick nach vorne“, erklärt Paul Rom, CEO.

Stephan und Paul Rom am Messestand auf der MB Brussel

rom1961 ERGONOMICS: Das Sofa passt sich dem Menschen an

Mit ERGONOMICS lässt sich bei rom1961 neben Design und Maßen auch die Sitzgeometrie individuell wählen. Der Komfort kann damit an Körperbau und persönliche Sitzvorlieben angepasst werden: Zur Auswahl stehen drei Sitzhöhen, drei Sitztiefen, zwei Sitzneigungen und eine individuell wählbare Lendenstütze. ROM nutzt seine industrielle Kompetenz, um die gewählten Einstellungen im bestellten Sofa umzusetzen.

Vor der Bestellung können Kunden ihre passende Sitzgeometrie mit dem intelligenten, motorisierten Komfortsimulator ERGO testen. ERGO ist mit dem iROM-Konfigurator verbunden: Auf einem Tablet wählen Kunden ihre Einstellungen, erleben die Sitzposition unmittelbar und können sie vergleichen und nachjustieren. Anschließend fließen die ermittelten Werte in die Konfiguration ihres Sofas ein. So macht ERGO für den Fachhandel viele Sitzgeometrien auf kompakter Fläche erlebbar und schafft ein differenzierendes Beratungserlebnis.

ROM TONIGHT: Individueller Sitz- und Schlafkomfort

Tagsüber bequem sitzen, nachts erholsam schlafen: ROM TONIGHT verbindet hochwertigen Sitz- und Schlafkomfort für gelegentliche Übernachtungsgäste ebenso wie für die regelmäßige Nutzung als Bett. Das vollständig modulare Konzept bietet die Freiheit, das Schlafsofa individuell zu gestalten und mit vielfältigen Komfortoptionen auf die eigenen Wohn- und Schlafbedürfnisse abzustimmen.

Für die Mechanik stehen zwei Varianten zur Wahl: SIMPLE mit Gittermechanik sowie SELECT mit FLEX-Fiberglasleisten und einstellbarem Härtegrad.

ROM ONE: Relaxkomfort für unterschiedliche Ansprüche

Mit ROM ONE entwickelt ROM sein Relaxsessel-Konzept auf Basis von Kundenfeedback weiter. Der neue Sessel HARMONY ermöglicht eine besonders individuelle Anpassung und verbindet eine schlanke Gestaltung mit einer optisch abgesetzten Kopfstütze.

HARMONY sowie alle Modelle aus der Produktfamilie sind in den Größen XS, S, M und L erhältlich. Zur Wahl stehen eine manuelle Ausführung oder Varianten mit zwei, drei oder vier Motoren. Die motorisierten Varianten bieten automatische Bewegungsabläufe und Memory-Funktionen. Optionaler Talalay-Naturlatex ergänzt die Komfortauswahl. Zwölf Gestellfarben erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten.

ROM ONE Harmony TV Sessel

SOFiA und iROM: smarte Steuerung und digitale Beratung

SOFiA und iROM erfüllen unterschiedliche Aufgaben: SOFiA ist die neu entwickelte smarte Steuerung elektrischer Komfortfunktionen mit App-Anbindung und Sitzbelegungserkennung. Über das Smartphone lassen sich die Komfortfunktionen bedienen und persönliche Präferenzen einstellen. Updates und Support können über die App bereitgestellt werden.

iROM unterstützt dagegen die Beratung und den Verkauf im Handel – mit interaktiver 3D-Konfiguration, anschaulichen Varianten und digitalen Verkaufsprozessen.

Breiter aufgestellt – mit klaren Profilen für verschiedene Kundengruppen

Die ROM-Markenfamilie ist auf unterschiedliche Kundengruppen ausgerichtet: rom1961 steht für individuell konfigurierbare Premium-Sofas und maßgeschneiderte Ergonomie, ROM ONE für personalisierbare Funktions- und Relaxsessel und ROM TONIGHT für maßgeschneiderte Premium-Schlafsofas. Die sechs Innovationsthemen unterstreichen diese breitere Aufstellung.

ROM CONTRACT: Sofas nach Maß für das Objektgeschäft

ROM CONTRACT bietet Architekten und Objekteinrichtern Sofas nach Maß für Hotels, Gastronomie, Büros und öffentliche Aufenthaltsbereiche. Der Vertriebszweig überträgt die individuelle Gestaltungskompetenz von ROM auf das Objektgeschäft: Im Mittelpunkt steht das jeweilige Einrichtungskonzept, für das unterschiedliche Modelle und Ausstattungen Lösungen eröffnen.

Persönlicher Service und kurze Kommunikationswege begleiten die Zusammenarbeit von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Projektumsetzung.

Escapade: Sofadesign mit persönlicher Note

Escapade ist die eigenständige Designmarke für Menschen, die jung denken und ihr Zuhause persönlich gestalten möchten. Die in Belgien entwickelte Kollektion bietet charaktervolles Sofadesign. Der neue Markenauftritt unterstreicht dieses Profil.

Ein Beispiel für diese Ausrichtung ist FLOW: Das Konzept setzt mit Farbverläufen eigene gestalterische Akzente. Der auf die Geometrie der einzelnen Bezugsteile abgestimmte Druck führt den Verlauf harmonisch über das gesamte Sofa und betont dessen Architektur. Vier naturinspirierte Farbwelten stehen zur Wahl: Ocean, Forest, Canyon und Desert.

Für die individuelle Planung stehen ein neues Flächenkonzept und ein neuer Konfigurator bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rom.be

Quelle: ROM