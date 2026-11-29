Für 2027 werden weitere rund 213.000 Wohnungen erwartet. Ein größerer Gesamtbestand bedeutet jedoch nicht automatisch mehr verfügbaren oder bezahlbaren Wohnraum. Der Wohnungsbestand in Deutschland könnte bis Ende 2026 auf rund 44,176 Millionen Wohnungen steigen. Das entspricht einem prognostizierten Nettozuwachs von rund 224.000 Wohnungen beziehungsweise 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2027 erwartet eine Modellrechnung von eXp Germany einen weiteren Anstieg um rund 213.000 Wohnungen auf etwa 44,390 Millionen. Die Auswertung basiert auf historischen Jahresdaten zum deutschen Wohnungsbestand. Für die Jahre 2026 und 2027 ergibt sich daraus ein rechnerischer Gesamtzuwachs von rund 438.000 Wohnungen. Die Prognose beschreibt die Entwicklung des gesamten Bestands. Sie ist weder eine Vorhersage der Neubaufertigstellungen noch der Zahl verfügbarer Miet- und Kaufangebote. Modellrechnung erwartet stärkeren Bestandszuwachs für 2026 Ende 2025 umfasste der deutsche Wohnungsbestand rund 43,952 Millionen Wohnungen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um rund 196.000 Wohnungen beziehungsweise 0,45 Prozent. Für 2026 prognostiziert eXp Germany einen Nettozuwachs von 224.450 Wohnungen. Damit läge der jährliche Bestandszuwachs rund 14,6 Prozent über dem tatsächlichen Zuwachs von 2025. Die Wachstumsrate des Gesamtbestands würde auf rund 0,51 Prozent steigen. Für 2027 ergibt die Modellrechnung einen weiteren Nettozuwachs von 213.135 Wohnungen beziehungsweise rund 0,48 Prozent. Das wäre ein etwas geringerer Anstieg als für 2026 prognostiziert. Mehr Wohnungen im Bestand bedeuten nicht automatisch mehr Angebot am Markt Aus dem bundesweiten Bestandswachstum lässt sich keine unmittelbare Entspannung einzelner Wohnungsmärkte ableiten. Entscheidend ist, wo zusätzliche Wohnungen entstehen, welche Wohnungsgrößen und Preissegmente sie abdecken und ob sie tatsächlich zur Vermietung oder zum Verkauf verfügbar sind. Auch Aussagen zur Entwicklung von Kaufpreisen und Mieten lassen sich aus der Bestandsprognose allein nicht ableiten. Mark Ritter, Geschäftsführer und Country Leader von eXp Germany, erklärt: „Ein wachsender Wohnungsbestand ist grundsätzlich eine gute Nachricht. Entscheidend ist für die Menschen aber, ob sie dort eine passende und finanzierbare Wohnung finden, wo sie leben und arbeiten möchten. Eine bundesweite Bestandszahl beantwortet diese Frage noch nicht. „Die prognostizierten Zuwächse dürfen deshalb nicht mit einer entsprechenden Zahl zusätzlicher Miet- oder Kaufangebote verwechselt werden. Für eine spürbare Entlastung müssen Standort, Wohnungsangebot und finanzielle Möglichkeiten der Haushalte zusammenpassen. „Unsere Modellrechnung zeigt eine mögliche Entwicklung des Wohnungsbestands. Ob sie eintritt, hängt auch davon ab, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Dafür brauchen Bauherren und Investoren verlässliche Rahmenbedingungen und wirtschaftlich tragfähige Vorhaben. Gleichzeitig sollten wir die Möglichkeiten besser nutzen, durch Umbau und Umnutzung zusätzlichen Wohnraum im Bestand zu schaffen.“ Datentabellen und Quellen Datenquelle: Europäische Zentralbank – Strukturelle Wohnungsindikatoren Methodik: Nach Angaben von eXp Germany basiert die Analyse auf jährlichen Daten zum deutschen Wohnungsbestand aus den strukturellen Wohnungsindikatoren der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum 2000 bis 2025. Die Prognosen für 2026 und 2027 wurden von eXp Germany mit einem ETS-Modell zur exponentiellen Glättung erstellt. Es handelt sich um eigene Modellrechnungen und nicht um Prognosen der Europäischen Zentralbank. Die Ergebnisse sind mit Unsicherheit verbunden; tatsächliche Entwicklungen können davon abweichen. Die ausgewiesenen Veränderungen beschreiben den Nettozuwachs des gesamten Wohnungsbestands. Dieser berücksichtigt Zugänge und Abgänge und ist nicht mit der Bruttozahl fertiggestellter Neubauwohnungen gleichzusetzen. Ebenso wenig beschreibt er die Zahl der Immobilientransaktionen oder der aktuell verfügbaren Angebote. Die vollständigen Datentabellen und Quellen finden Sie hier online. Weitere Informationen finden Sie unter https://expworldholdings.com

Quelle: eXp World Holdings, Inc