Das neue Areal „Handcrafted Unique Carpets“ in Halle 3.0 erweitert das Teppichangebot um hochwertige Unikate und rundet damit das gesamte Spektrum der Fertigungsverfahren ab. Gemeinsam mit Carpets & Rugs Excellence wächst das hochwertige Angebot für individuelle Designlösungen und qualitätsorientiertes Sourcing. Die Vernetzung mit angrenzenden Interior-Segmenten schafft zusätzliche Potenziale für Handel, Interior Design, Hospitality und Objektgeschäft. Das hallenübergreifende Content-Programm zeigt praxisnahe Lösungen für die ganzheitliche Innenraumgestaltung.

Welche Rolle spielen Teppiche in der Gestaltung anspruchsvoller Innenräume? Und wie lassen sich Design, Material und Funktionalität verbinden? Ob kreatives Einzelstück, Sortimentserweiterung oder Objektausstattung: Zur Heimtextil 2027 rücken individuelle Teppichlösungen und ihre Einsatzmöglichkeiten stärker in den Fokus. Carpets & Rugs integriert spezialisierte Hersteller entlang der jeweiligen Einkaufs- und Vertriebswege gezielt in angrenzende Interior-Sortimente. Besucher*innen profitieren von einem wachsenden Angebot hochwertiger Bodenlösungen, globalen Marktüberblick und starken Branchennetzwerk.

„Wir denken Teppiche konsequent als Teil kompletter Raumkonzepte. Dafür bringen wir unterschiedliche Marktsegmente genau dort zusammen, wo zusätzliche Potenziale entstehen. Die Heimtextil eröffnet damit neue Geschäftsperspektiven – und stärkt die Vernetzung innerhalb der Branche“ , so Bettina Bär, Director Heimtextil.

Unikate treffen auf ganzheitliche Interior-Konzepte

Mit „Handcrafted Unique Carpets“ bündelt die Heimtextil in Halle 3.0 erstmals handgefertigte Teppichunikate in einem eigenen Areal. Marken wie Le Cadeau Berbere, Satar Carpet, Studio Lid und Zargar bringen hochwertige Designstücke in die Produktwelt Interior Design Concepts: Windows, Wall & Floor. Damit erhalten Einkäufer*innen und Gestalter*innen individueller Raumprojekte direkten Zugang zu Unikatherstellern. Im angrenzenden DecoTeam ergänzen Haro, Paulig Teppichweberei, Theo Keller und Tisca das Angebot für ganzheitliche Interior-Konzepte. Halle 3.1 erleichtert Fachhandel, Raumausstattung und Objekteinrichtung die Abstimmung von Teppichen, Möbelstoffen und funktionalen Materialien. In direkter Nähe zu Deko- und Möbelstoffen zeigen unter anderem ABC Italia, Oriental Weavers mit MAC Carpet und EFCO, Ragolle Rugs, Balta Industries, Merinos und Universal XXI ihre Teppichsortimente.

Kuratierte Qualität und starke Partner für internationales Sourcing

Mit Carpets & Rugs Excellence in Halle 11.0 etabliert die Heimtextil ein Premiumsegment für internationale Volumenhersteller, kuratiert von einer unabhängigen Fachjury. Unternehmen wie Jaipur Rugs, Heritage Overseas, Bhadohi Carpets, Hafizia Arts & Crafts, Agnee Innovates, Choudhary Exports, Rudra Rugs und Unlimited Style Rugs stehen hier für hochwertige Produkte, Verarbeitung und Produktionskompetenz. Das Areal erleichtert qualitätsorientierten Großvolumeneinkäufer*innen die Auswahl leistungsfähiger Lieferanten. Die Hallen 12.0 und 12.1 erweitern das Angebot für das internationale Volumengeschäft. Hier zeigen sich Unternehmen wie Bikaner Handloom Carpets, Looms & Knots, Rugs INC., Qayyum Exports, Teppich de Orienta, Tufko International und Zoha Carpets. Auch relevante Branchenverbände wie der Carpet Export Promotion Council, die Chinese Tibetan Carpet Association, Fedustria sowie Unifam sind auf dem Messegelände vertreten und fördern den Zugang zu neuen Produktionsmärkten, Lieferanten und Beschaffungsnetzwerken.

Teppichkompetenz für anspruchsvolle Interior- und Objektprojekte

Das begleitende Fachprogramm fokussiert funktionale Anforderungen für Innenräume und bringt Teppichhersteller gezielt mit Architektur, Interior Design und Objektplanung zusammen. Die Einbettung im Interior.Architecture.Hospitality Talk Spot (Halle 4.1) bietet direkten Austausch und Orientierung zu geeigneten Bodenlösungen. Guided Tours führen Besucher*innen durch die Teppichwelten im Ost- und Westgelände und präsentieren handgefertigte Unikate, gewebte sowie getuftete Teppiche für diverse Einsatzbereiche. Am 14. Januar beleuchtet Lucy Upward (Cover) im Expertengespräch mit Ausstellern die Auswahl und Spezifikation von Teppichen für Hospitality- und Objektprojekte.

Foto:Jean-Luc Valentin

Die Heimtextil 2027 findet vom 12. bis 15. Januar 2027 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt